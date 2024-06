Gordon Ramsay deler sjokkerende skade etter nesten dødelig sykkelulykke

HQ

I går var det farsdag, og Gordon Ramsay ønsket å dele et spesielt budskap med oss alle, så han tok til sosiale medier for å fortelle om en skremmende sykkelulykke han nylig hadde vært utsatt for. Som ivrig syklist og elsker av triatlon og Iron Man-konkurranser, er Ramsay svært erfaren på to hjul.

Men det forhindrer ikke at en ulykke kan skje, og som du kan se i videoen nedenfor, var det en svært alvorlig hendelse. Ramsays overkropp er lilla over hele kroppen, og han hevder at hvis han ikke hadde hatt på seg hjelm, ville han sannsynligvis ikke vært her i dag.

Bra at Gordon var beskyttet, slik at vi kan fortsette å få hans unike stil av motivasjon på kjøkkenet.

Dette er en annonse: