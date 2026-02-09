Gore Verbinski forteller hvordan han ville ha laget den kansellerte Bioshock-filmen

Selv om dataspillfilmatiseringer kan være populære i dag, var studioene mye mer skeptiske til dem i 2008. Noen av dem kunne tjene penger, men absolutt ikke alle, og nesten alle fikk dårlige kritikker. Derfor var det ikke overraskende for noen at Bioshock -filmen som opprinnelig ble annonsert i 2008, endte opp med å bli skrinlagt.

I en Reddit AMA som nylig promoterte hans kommende film Good Luck, Have Fun, Don't Die, ble Pirates of the Caribbean-regissør Gore Verbinski spurt om hva som egentlig skjedde med Bioshock -filmen han skulle regissere, og hvor langt han hadde kommet med den.

"Jeg elsket dette prosjektet da vi nærmet oss å lage det hos Universal", forklarte Verbinski. "Jeg hadde tenkt å dykke dypt ned i ødipusaspektet og definitivt holde det hardt R med de små søstrene, og "valgene" hovedpersonen tar ... og konsekvensene."

"Jeg hadde funnet en måte med manusforfatter John Logan å ha begge sluttene på, og jeg gledet meg til å ta det med til det store lerretet og virkelig kødde med hodene til folk", fortsatte Verbinski. "Jeg hadde noen flotte design for Big Daddies og hele den vanvittige art deco-estetikken under vann. Hvert år hører jeg noe om prosjektet, men jeg er ikke sikker på at noe studio er villig til å gå dit jeg var på vei."

Dessverre ble det ikke noe av filmen, og den ble offisielt droppet rundt 2013. Nå er imidlertid Netflix i ferd med å lage en ny Bioshock -filmatisering, en som kanskje ikke har Gore Verbinski tilknyttet, men som kan ha større sjanse for å bli laget i den moderne æraen med videospillfilmatiseringer.