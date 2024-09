Gori: Cuddly Carnage

HQ

Spill som best kan beskrives som merkelige er hverdagskost for de av oss som er opptatt av det meste. Alle sjangre har dem: Titlene som er litt ekstra vanskelige å beskrive, men som i bunn og grunn bare tar et konsept og slenger inn noen bisarre ingredienser. Jeg synes det ofte blir litt ekstra morsomt og interessant på den måten, når ting ikke er støpt i samme form, men våger å ta en skikkelig vending. Det er det Gori gjør, for å si det mildt. Her spiller vi en katt som ved hjelp av sitt snakkende hoverboard slakter seg gjennom horder av fiender i noe som i utgangspunktet er et ganske repetitivt hack and slash, men hvor det er gjort noe unikt ut av presentasjonen som rammer inn all handlingen. Det er en balansegang som vakler flere ganger, men det er originalt på flere måter som gjør at en noe repetitiv spillmekanikk føles litt ekstra morsom.

Gori er en katt som plutselig befinner seg i en situasjon der menneskene er utryddet og leker og maskiner har gått amok. I rollen som denne lille hårballen må du overleve, og det er lettere sagt enn gjort når alle slags fiender, spesielt små rosa enhjørninger, ikke ønsker noe annet enn å drepe deg. Actionopplevelsen er preget av høyt tempo uten mye tid til å dø, der all slaktingen blandes med å bevege seg på brettet gjennom merkelige nivåer. I tillegg kommer en ganske mørk humor og svært ungdommelige uttrykk. Jeg kan synes det er ganske fint at dette ikke tar seg selv så veldig alvorlig i det hele tatt. Det er ganske befriende at det er så over-the-top på alle måter og at det spøker med noen popkulturelle referanser her og der.

Katter bør vite at Cuddly Carnage er spesielt på mange måter. Blodet, om enn tegneserieaktig, spruter når hovedvåpenet ditt (som er svevebrettet) kløyver hodene til enhjørninger og den ene bossen etter den andre. Det hele er like fantasifullt som det er rart. Det er Super Mario, men voksent, noe som riktignok er litt selvmotsigende med tanke på hvordan det ser ut visuelt. Den tegneserieaktige grafiske stilen går hånd i hånd med et tegneserietema i presentasjonen og mellomsekvensene, men til tross for dette er det litt som om vi har fått en slags åndelig oppfølger til Conker's Bad Fur Day. Det er mye banning og andre ting, og selv om jeg synes det kan bli litt dumt til tider, er det som nevnt tidligere fortsatt plass til det hele og passer til den generelle atmosfæren i spillet.

I tillegg til å banke opp fiender er det også en rekke plattformmomenter som, i tillegg til formålet med å komme seg rundt på banene, også fyller opp måleren din for å muliggjøre sterkere spesialangrep. Et av de større problemene er imidlertid at kontrollene føles ganske knotete. Den er egentlig ikke upresis på noen måte eller spesielt dårlig, men kombinert med et ganske flakkende kamera er det noen øyeblikk som blir unødvendig frustrerende. Samtidig er kontrollen ganske tilgivende på en måte som kanskje kompenserer litt for at den er nettopp flakkende. Gori må ta seg frem langs mange skinner, og for å låse seg fast på disse må du trykke på en knapp, men det er litt som om det ikke spiller noen rolle hvor du gjør det så lenge du er i nærheten. Det samme gjelder flatene der du må bevege deg mellom ulike skilt. Det er litt som om kollisjonen med flater bare fungerer så snart du er i nærheten. Det føles mer upresist enn det egentlig er, for det er egentlig ikke vanskelig på noen måte. Det er bare ikke helt jevnt. Man kan si at kontrollen ikke egentlig jobber mot deg ennå, men den kunne definitivt vært strammere, og det er noen få anledninger der den jobber mot deg, selv om det heldigvis ikke er så mange.

Som så mye annet i dette spillet, er det visuelle og musikken noe helt spesielt. Tegneseriestilen er passende, om enn litt sparsom på detaljer. Det er imidlertid et ganske morsomt design på mange nivåer, og enkelheten er også noe av en styrke. Spillet har tre forskjellige innstillinger når det gjelder grafikken med alt fra 30 til 120 bilder per sekund, noe som flyter fint, men selvfølgelig på bekostning av oppløsningen. Men det er vanskelig å spille med en lavere bildefrekvens når man er vant til et flytende kaos. Musikken er høy og rocka, men akkompagnerer Goris eventyr fint. Alt i alt er spesielt presentasjonen morsom uten å være teknisk briljant.

Spillets hovedfokus ligger selvfølgelig på all actionen. Det er i bunn og grunn et hack-and-slash-spill, og i likhet med kontrollene føles det litt upresist. Dette går selvfølgelig hånd i hånd med at kontrollen oppleves slik, men det er ingen reell tyngde i alt, og jeg savner litt variasjon i både animasjoner og kombinasjoner. Det holder stort sett å snurre rundt på brettet, selv om noen spesialegenskaper og nye våpen blir tilgjengelige etter hvert som spillet skrider frem. Du kan også samle penger for å oppgradere både slike og kjøpe nye kostymer og andre ting.

Det er et humoristisk actionspill som i stor grad baserer seg på at det føles morsomt og unikt i sin presentasjon. Selve premisset med en søt liten katt på et brett som pløyer fiender i bakken og kjemper mot finurlige bosser på morsomme baner er gode ingredienser i seg selv. Samtidig har spillet også kontroll og action som ikke akkurat føles spesielt smidig og flagrende. Idéen er nok bedre enn utførelsen, men idéen i seg selv er likevel underholdende nok til at det på en måte holder langt. Hadde bare kontrollene og kampene, som åpenbart er svært viktige i denne typen spill, vært mye strammere og mer responsive, hadde dette fått en enda høyere karakter. Men en unik og vanvittig morsom utførelse tar det langt.