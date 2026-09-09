Gorr: «Gudens slakter» knuser Thor og Loki før den 10. sesongen av «Marvel Rivals

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Marvel Rivals Sesong 10 er snart her, og den dreier seg om Thor-skurken Gorr: The God Butcher. Han er litt annerledes enn i live-action-versjonen i «Thor: Love and Thunder», men han er ikke mindre dødelig. I filmtraileren nedenfor ser det ut til at han knuser Loki og Thor med kreftene sine, og selv på sesongens hovedbilde har han slått mange av Avengers-medlemmene.

Gorrs spillestil og visuelle uttrykk kan gi deg en pekepinn på at han er den nyeste duellisten som blir med i spillerlisten, og i den andre traileren nedenfor får du se akkurat hvordan han spiller i selve spillet. Gorr ser ut til å være best når han stormer inn i kampen, gjør kål på svakere fiender og deretter kommer seg unna før fiendens ild kan rettes mot ham. Han kan imidlertid gjøre seg ganske kraftig, for i traileren ser vi ham øke helsebarren sin helt opp til 500 hp.

Marvel Rivals Sesong 10 starter 11. september. Gorr blir også tilgjengelig som spillbar karakter på den datoen, og spillerne vil nok ønske å utnytte ham så godt de kan mens de har muligheten, siden det ikke kommer noen nye karakterer i andre halvdel av sesong 10.

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