Goth Girl Spit energidrikk ble utsolgt nesten umiddelbart

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Goth Girl Spit må være en av de merkeligste energidrikkene på lenge, og det som startet som en internettspøk har blitt en realitet. Og utsolgt på kort tid.

Drikken ble først introdusert på sosiale medier, der produsenten, Echelon, beskrev den som en sukkerfri energidrikk inspirert av memes. Reaksjonene fra de som kjøpte og prøvde den? Overraskende positive, og både smaken og det morsomme konseptet ble tatt imot med åpne armer.

Produsenten beskriver smaken som sitrusbasert, men litt mindre søt enn mange andre energidrikker. De har imidlertid vært nøye med å presisere at drikken absolutt ikke inneholder ekte "goth girl spit". Dette var mest en spøk i perioden da produktet ble testet.

Hvorvidt Goth Girl Spit kommer tilbake på lager eller får en bredere lansering gjenstår å se.