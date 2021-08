Gotham Knights og Suicide Squad: Kill the Justice League vises frem om to uker

HQ

DC slo ikke bare på stortrommen hva filmer angår da selskapet hadde sin første DC Fandome i fjor, for også spillentusiaster fikk to godbiter å bite i med Warner Bros. Games Montréal sitt Gotham Knights og Rocksteady sitt Suicide Squad: Kill the Justice League. Planen var egentlig at førstnevnte skulle slippes en gang i får og Batman: Arkham Asylum-skapernes sitt prosjekt i 2022, men som følge av en utsettelse virker det som om begge kommer neste år. Heldigvis slippes vi å vente helt til da for å se mer av dem.

For nå har vi fått en trailer for DC Fandome som avslører at både Gotham Knights og Suicide Squad: Kill the Justice League vil vises frem igjen på DC Fandome 2021 den 16. oktober. Der skal vi også få se mer av The Batman, Black Adam, The Flash og mange andre prosjekter DC lager i disse dager, så det er bare å glede seg.