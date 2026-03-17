Gotham-skuespiller debuterer første trailer for kritisk kryptodokumentar

Ben McKenzie har hatt en relativt vellykket skuespillerkarriere i serier som Gotham og The O.C., og er til og med gift med - og har barn med - skuespillerinnen Morena Baccarin. De siste seks årene har han imidlertid fokusert nesten utelukkende på kryptovaluta. Denne overgangen skyldes hans observasjoner av utallige kjendiser som promoterer teknologien, kombinert med det faktum at han faktisk har en økonomigrad.

Denne reisen har resultert i en banebrytende dokumentarfilm, Everyone is Lying to You For Money, som har vært en stor suksess på ulike filmfestivaler.

