Gothic 1 Remake-demo tilgjengelig nå på Steam Next Fest

THQ Nordic er fortsatt motvillige til å dele med spillere en utgivelsesdato for Gothic 1 Remake, nyinnspillingen av Piranha Games' 2001-klassiker, men i dag kan vi endelig få et lite glimt av hva Alkimia Interactive forbereder for denne tittelen, fortsatt uten et fast utgivelsesvindu.

I anledning Steam Next Fest som starter i dag, har en demo av Gothic 1 Remake, kalt Nyras Prologue, blitt utgitt, og introduserer oss for denne karakteren, Nyras, en eks-fange som må overleve i Gothics mørke verden. Denne omtrent timelange prologen er separat fra den spillerne vil oppleve når hele spillet slippes, men troféjegere bør ikke gå glipp av den, da det er en spesifikk prestasjon for denne demoen for spillet på Steam. Nyras Prologue vil være tilgjengelig frem til 3. mars.

Du kan få tilgang til demoen gratis her. Og hvis du vil vite mer upubliserte detaljer om Gothic 1 Remake fra skaperne, ikke gå glipp av intervjuet vårt med dem på Gamereactor.