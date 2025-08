Gothic 1 Remake dukker opp igjen for å vise oss en generell trailer med ny gameplay og løftet om en tidlig 2026-utgivelse

Gothic Remake: Returen for et rollespill som gir perfekt mening

den 5 september 2024 klokken 09 FORSPILL. Skrevet av Óscar Ontañón Docal

Det er over 20 år siden Gothic 1 ble utgitt, et spill som skapte bølger i land som Tyskland, Polen og Russland. Nå er nyinnspillingen her. Vil det fange magien fra originalen?