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For mange år siden var jeg på jakt etter et rollespill i stil med The Elder Scrolls IV: Oblivion, men naturligvis var det ikke på langt nær så mange store åpne-verden-RPG-er å velge mellom den gang som det er nå. Gjennom ulike magasiner og det den gang noe mer primitive internett, kom jeg over Gothic 3, som jeg bestilte via post. Den gang kunne man ikke bare stikke innom butikken og kjøpe et spill på et kvarter, så jeg måtte vente flere dager på at det skulle komme, og da pakken endelig landet, var jeg naturligvis helt oppspilt over å få oppleve denne mystiske serien jeg aldri hadde hørt om før.

Jeg satte « Gothic 3 » inn i CD-ROM-stasjonen og ble introdusert for en verden fylt med mennesker, orker og en god del euro-junk. Kampsystemet var klønete, animasjonene var stive, og det hele føltes som et spill med mange gode ideer som ikke alltid var gjennomført helt elegant. Ja, hvis du ikke allerede har skjønt det, er dette en spiss kommentar, og ikke akkurat en subtil en.

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Da jeg senere fikk « Gothic Remake » til anmeldelse, tenkte jeg at jeg kanskje skulle gi serien en ny sjanse. Kanskje moderne grafikk, mer tilgjengelige kontroller og rundt 25 år med ytterligere teknologisk utvikling var akkurat det som trengtes før jeg endelig kunne komme ordentlig inn i universet?

Spillet begynner med at hovedpersonen, som passende nok bare kalles «den navnløse helten», blir dømt og kastet inn i gruvekolonien under den enorme magiske barrieren som skiller alle inne fra resten av verden. Han har fått i oppdrag å levere et brev til noen i kolonien, men etter en ganske lang flytur ned gjennom barrieren blir han nesten umiddelbart angrepet og frarøvet alle eiendelene sine. Det er en svært effektiv måte å fortelle spilleren hvor de står i hierarkiet. Du er ingenting, eier ingenting og kan nesten ingenting.

Heldigvis kommer Diego til unnsetning og forklarer raskt hvordan livet fungerer inne i kolonien. Det finnes tre forskjellige leirer: den gamle leiren, den nye leiren og det noe mer religiøse samfunnet i sumpene, og hvis du vil overleve, er det lurt å finne ut hvem du vil samarbeide med. Diego gjør det også veldig klart at du bør holde deg til stiene og unngå å stikke nesen for langt ut i noen retning, fordi stort sett alt utenfor leirene kan drepe deg. Det er ikke bare en liten dramatisk advarsel som spill ofte gir, før du meier ned tretti fiender fem minutter senere. Diego mener hvert eneste ord.

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Jeg har sjelden opplevd et spill hvor du bør lytte så nøye til personen du møter i starten. Ulver, gigantiske rotter og merkelige øgler kan rive deg i stykker med bare noen få angrep, og noen fiender trenger knapt å gi deg et irritert blikk før du ligger død på bakken. Du har ikke noe ordentlig våpen, ingen rustning og ikke engang et kart over kolonien. Da jeg nådde den gamle leiren, oppdaget jeg at et kart kostet malmklumper, som er spillets valuta, men på det tidspunktet hadde jeg ikke engang råd til noe som lignet et brettet stykke pergament. I motsetning til de fleste moderne rollespill får du verken et gratis kart, et magisk kompass eller en liten GPS-pil som leder deg for hånden. « Gothic Remake » forventer at du finner veien ved hjelp av veier, bygninger og landskapet, eller at du betaler deg ut av problemet når du har tjent de nødvendige klumpene.

Det kan høres ut som en klage, og i begynnelsen var det absolutt slik jeg opplevde det, men det er også en svært sentral del av filosofien bak Gothic Remake. Du starter helt nederst og må jobbe deg oppover i hierarkiet. Hvis du vil gå inn i slottet i sentrum av den gamle leiren og levere brevet ditt til ildmagikerne, kan du ikke bare gå bort til vakten og forklare at du er hovedpersonen. Du må først bevise at du er verdt det ved å hjelpe folk i leiren, knytte bånd og få de rette personene til å legge inn et godt ord for deg.

Det høres bra ut, og det er det – noen ganger. Men de første timene følte jeg at jeg manglet litt handlingsfrihet, det vil si en større overordnet motivasjon for å takle alle disse små oppgavene. Jeg visste godt at jeg måtte levere brevet og, ideelt sett, finne en måte å komme meg ut av kolonien på, men det tok lang tid før jeg følte at spillet ga meg en faktisk fortelling å feste meg ved. Det kunne ha trengt litt krydder strødd over den ganske standardiserte oppdragsstrukturen, slik at de mange små ærendene føltes knyttet til noe større. Kombinasjonen av en hovedhistorie som forblir skjult og en verden der praktisk talt alt kan drepe deg, gjorde at starten føltes ganske begrenset og, til tider, rett og slett frustrerende.

På den annen side blir du belønnet hvis du har nok tålmodighet til å spille 10 eller 15 timer av Gothic 1 Remake. Når du først har fått et kart, noe bedre utstyr og noen ferdigheter som gjør at du ikke lenger faller død om hver gang et dyr nyser i din retning, begynner verden sakte å åpne seg. Plutselig våger du å bevege deg lenger bort fra leirene, utforske stier og huler og finne ut hva som egentlig foregår utenfor barrieren. Det var her « Gothic Remake » begynte å vise meg hvorfor det originale spillet har oppnådd den statusen det har, for verden er virkelig spennende å utforske når du først føler at du har en liten sjanse til å overleve.

Fremgang handler ikke bare om å stige i nivå og få bedre statistikk på utstyret ditt. Du må oppsøke bestemte personer for å lære ferdigheter og forbedre egenskapene dine, og dette koster læringspoeng og ofte også malmklumper. Hvis du for eksempel vil bli jeger, må du finne noen som kan lære deg å flå dyr og trekke ut tenner eller andre verdifulle deler fra dyrene du dreper. Jeg vil på det sterkeste anbefale å investere i dette tidlig, fordi det gir deg langt flere gjenstander å selge, og dermed en mer stabil inntekt. Spillet prøvde faktisk å fortelle meg dette ganske tidlig, men jeg hadde Skyrim-skylappene mine godt på plass og løp bare rundt på måfå, uten å bry meg om rådene folk ga meg. En av de første jegerne forklarte veldig tydelig hvor viktig det var å kunne utnytte dyrene du drepte, men jeg trodde åpenbart at jeg visste bedre. Det gjorde jeg ikke.

Da alle disse elementene falt på plass, blomstret Gothic 1 Remake opp som en blomst i full blomst. Jeg begynte å løpe rundt og utforske de enorme og utrolig vakre områdene, og hadde faktisk mye moro med det. Som den største bonusen begynte også hovedhistorien å fange meg, og jeg fikk endelig motivasjonen jeg hadde manglet i starten. Det var en virkelig kul opplevelse, men jeg har også noen bekymringer på vegne av nye spillere som gjør akkurat det samme som meg, nemlig å bare dra ut i verden uten å innse hvor viktig det er å lytte til menneskene du møter.

Det er faktisk et av de mest interessante aspektene ved Gothic 1 Remake. Spillet har opplæringssekvenser, men de er skjult i verdenen og i samtaler med karakterene. Du får ikke bare en stor boks på skjermen som ber deg gå og finne en jeger og lære å flå en ulv. I stedet møter du en person som snakker om sine egne erfaringer og forklarer at du er ny, svak og bør lære å utnytte dyrene du dreper. Det føles mer naturlig og passer veldig godt inn i universet, men det krever også at du faktisk lytter.

Det fungerer som et ganske elegant element i verdensbyggingen, fordi verden føles befolket uten at hver eneste person blir en sentral karakter i historien din. De fleste er ganske enkelt folk som jobber, sover, spiser og prøver å overleve i kolonien. De står ikke nødvendigvis og venter på at hovedpersonen skal komme forbi, slik at de kan gi ham femten malmklumper for å plukke tre blomster. « Gothic Remake » forsøker å skape en verden som eksisterer uavhengig av spilleren, og når det lykkes, er det et av de sterkeste aspektene ved opplevelsen. Den håndlagde verdenen og de tydelige sosiale hierarkiene i de ulike leirene er også en sentral del av den trofaste moderniseringen som Alkimia Interactive har forsøkt å skape i Unreal Engine 5.

Kampsystemet, magisystemet og spillets ulike overlevelseselementer er litt av en blandet pose. Nærkampen er ikke nødvendigvis veldig avansert i starten. Du svinger sverdet, treffer noe og håper det dør, noe det for det meste gjør senere i spillet når du har fått bedre utstyr og flere evner. Etter hvert kan du sette sammen flere angrep og lære nye teknikker, men kontrollene føles fortsatt litt løse, og kampene er absolutt ikke hovedgrunnen til at jeg vil anbefale Gothic Remake. Magien fungerer på omtrent samme måte. Du skaffer deg ulike trylleformler, kaster dem mot fiender og holder øye med manakraften din til den tar slutt.

Det er et overraskende bra matlagingssystem, og senere lærer du alkymi og får tilgang til potions, som selvfølgelig helbreder langt mer effektivt, men det krever også investering og de rette lærerne. Jeg liker virkelig at mat ikke bare er en gimmick du plukker opp og så glemmer alt om, men et viktig system, spesielt i de brutale tidlige stadiene. Du kan til og med velge å spille med permadeath.

Som du kanskje kan gjette, er « Gothic Remake » ingen enkel opplevelse, og det vil være noen som elsker det og andre som hater det. Men alle kan være enige om at feil, bugs, tekniske problemer og elementer som rett og slett ikke passer sammen, er distraherende. Og det bringer oss til det såkalte «Euro jank». Gothic-serien er et av spillene som praktisk talt oppfant begrepet. Gothic Remake ble utviklet av et annet studio, men lider fortsatt av noe av den samme janken, noe som kanskje er forståelig gitt at det prøver å være svært tro mot originalen.

Hvis du løper inn i et hus og kommer for nær et bord, stopper ikke hovedpersonen alltid pent foran det. I stedet kan han plutselig løpe opp på bordet, som om møbler bare var alternative trapper. Jeg har også møtt fiender hvis kunstige intelligens tydeligvis hadde krasjet, så de bare sto der og stirret tomt på meg mens jeg skjøt dem på avstand, og jeg kunne nesten se siklet renne ned i munnvikene deres. Andre ganger satte jeg meg fast i teksturer eller geometri og måtte vri hovedpersonen fri som en handlekurv med et defekt hjul.

Så, vil jeg anbefale « Gothic Remake » til dere, kjære lesere? Ja, det vil jeg faktisk, men med ett veldig viktig forbehold. « Gothic Remake » er et virkelig spennende rollespill hvis du klarer å knekke koden, og jeg håper anmeldelsen min kan hjelpe litt med det. Verden er vakker, karakterene er interessante, og mens du graver deg gjennom de mange små oppdragene og sosiale hierarkiene, vil du også finne en virkelig god hovedhistorie, som jeg bevisst ikke har sagt mye om, fordi den fortjener å oppleves uten spoilere.

Hvis du har tålmodighet til å lytte til NPC-ene, følge rådene du får og akseptere at karakteren din starter som kolonienes svar på en våt papirpose, så åpner Gothic 1 Remake seg sakte og byr på en utfordrende, men tilfredsstillende rollespillopplevelse. Hvis du er mer utålmodig og bare vil gå ut og begynne å drepe fra nivå én, vil du bli straffet hardt, og spillet vil sannsynligvis føles som noe som aktivt prøver å få deg til å slutte.

Personlig vil jeg imidlertid anbefale Gothic 1 Remake. Det er veldig trofast mot originalen, på godt og vondt, og overflaten er fortsatt ru, stikkende og full av Euro-jank. Men hvis du skraper under den lenge nok, dukker det opp en ganske fin perle. En litt skitten og ujevn perle, riktignok, men likevel en perle.