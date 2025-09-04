Gothic Remake: Kan kvaliteten matche ambisjonene?

HQ

Da Pyranha Bytes ble lagt ned av Embracer Group i fjor markerte det slutten på en epoke. Studioet var ikke bare en av Tysklands mest suksessrike utviklere, men hadde også beriket spillere over hele verden med noen av de mest innovative og kompromissløse rollespillene i serier som Risen og Elex. Heldigvis lever studioet på sett og vis videre takket være den kommende nyinnspillingen av debutspillet deres, kultklassikeren Gothic, som nå endelig nærmer seg lansering.

Bak Gothic Remake står det Barcelona-baserte Alkimia Interactive. De startet produksjonen allerede i 2021, men før det hadde de allerede sluppet en gratis "Playable Teaser" for prosjektet, som med en topp på 3888 samtidige spillere viste at interessen for merkevaren fortsatt var til stede. Konseptdemoen møtte imidlertid også en del kritikk fra fans av originalen, som mente at utvikleren hadde misforstått Gothic fullstendig.

Riktignok foregikk spillet fortsatt i et magisk innkapslet fengsel, men de tidligere tøffe og fiendtlige fangene var byttet ut med hjelpsomme NPC-er, tonen virket feil, og kanskje verst av alt, i motsetning til i originalen følte man seg som den arketypiske helten som hele spillverdenen kretset rundt.

Jeg skjønner allerede at mye er annerledes denne gangen når jeg håndhilser på en smilende tysker som leder meg inn i det bortgjemte presserommet. Han viser seg å være komponisten Kai Rosenkranz, som lagde filmmusikken til den opprinnelige Gothic da han var svært ung. "Jeg var 17, 18 år, og jeg hadde egentlig ingen tilnærming", forklarer han når jeg senere spør ham om arbeidet hans.

"Jeg bare forserte meg gjennom en bratt læringskurve, spesielt med lydprogramvaren jeg brukte på den tiden. For nyinnspillingen følger jeg nå dagens tilnærming, som er fullstendig basert på følelser. For hvert eneste spor - selv om det er et kampspor - prøver jeg å forstå de tiltenkte følelsene, hvilke fraksjoner som er involvert og så videre, og så prøver jeg å oversette det til musikken."

Mens det originale lydsporet, som er omtrent en halv time langt, også er inkludert i nyinnspillingen, har Rosenkrantz komponert ytterligere 3,5 timer med musikk. På denne måten illustrerer hans bidrag også Alkimia Interactives tilnærming. Den katalanske utvikleren har samarbeidet med flere av de opprinnelige utviklerne for å sikre et produkt som er trofast mot originalversjonen. For eksempel utvikles spillets dialog og historie i samarbeid mellom noen av originalforfatterne og studioets lokale manusforfattere. Men studioet ønsker ikke bare å finpusse klassikeren, de vil også legge til ekstra innhold i spillet.

Lead game designer Javier Untoria Zuñiga gir oss en forsmak på det høye ambisjonsnivået når han velger å spille som magiker under vår demonstrasjon. Ifølge Rosenkrantz manglet denne klassen litt i det opprinnelige Gothic, så Alkimia Interactive har utvidet magiboken betraktelig. Zuñiga viser frem noen svært tradisjonelle magiske evner - litt eksploderende is og andre triks - før han trekker den store kaninen, eller rettere sagt ulven, opp av hatten.

Det ser spektakulært og passende grusomt ut når han bruker en trylleformel for å forvandle vår navnløse helt til en ulv, men det imponerende er ikke at du kan spille som ulven, eller at den har unike angrep. Nei, det som virkelig imponerer, er at du kan forvandle deg til ALLE dyrene i spillet, fra fugler til fisk og alt derimellom. Skapningene gir deg et vell av ulike muligheter når det gjelder å kjempe og navigere i spillverdenen. Du kan til og med bruke transformasjoner for å snike deg rundt, à la forkledninger i Hitman.

"For oss er forholdet mellom skapningene, samfunnet og fraksjonene veldig viktig. Ulvene tror for eksempel at jeg er en av dem og ignorerer meg. Mindre skapninger som åtseletere kan til og med stikke av fra meg, fordi vi har en verden satt i system", forklarer Zuñiga.

Selv om transformasjonene i seg selv virker ganske omfattende, understreker Zuñiga at de bare er ett av mange verktøy som er tilgjengelige for spilleren. Og hvis du velger å ikke trene i magi, vil du ikke oppleve denne delen av spillet i det hele tatt. På denne måten minner Gothic Remake veldig om originalen. Du står fritt til å gjøre nesten hva som helst, men ikke på samme skjulte måte. Avhengig av hvilke fraksjoner du samarbeider med, vil du for eksempel få forskjellige oppdrag og oppleve unike hendelser, akkurat som forholdet ditt til NPC-ene også vil bli formet av dine valg.

Som i originalen er det mange ulike fraksjoner å utføre oppdrag for. Gothic Remake utspiller seg i et fengsel beskyttet av en magisk barriere. Her utfører de innsatte slavearbeid for å skaffe mineraler som skal hjelpe landets konge i hans mislykkede krig mot orkene. Men etter et fangeopprør mister kongens folk kontrollen over de innsatte, som splittes i tre leirer med hver sin ledelse og overordnede filosofi.

Takket være en feilsøkingsmeny tar Zuñiga oss med på en rask omvisning i leirene. Old Camp har inngått et partnerskap med kongen, mens The New Camp prøver å finne en vei ut av barrieren og rømme. Endelig er The Swamp Camp nesten som et hippiekollektiv, der de innsatte praktiserer mystikk og dyrker planter med euforiserende effekter.

Visuelt ser det ganske imponerende ut, og hver leir har sin egen stil. De virker også veldig livlige, noe som skyldes at hver NPC er unik og har sine egne rutiner. Siden Gothic Remake ikke inneholder oppdragsmarkører, lysende piler eller minimaps, må vår navnløse helt spørre en vakt når han trenger å finne en karakter. Vakten er hjelpsom, men i stedet for å fortelle ham nøyaktig hvor han befinner seg, forteller han ham hva karakterens dag- og kveldsrutiner er. Som i originalen må du derfor bli kjent med spillverdenen - ikke som et statisk kart - men som en levende verden. Og ja, du kan fortsatt drepe eller rane nesten alle NPC-er. Men dette har selvfølgelig konsekvenser.

"Det finnes også et forbrytelsessystem. Men det handler ikke om karma eller rykte, det handler mer om at folk vet at hvis du har noe som tilhører andre, så vil ikke handelsmennene kjøpe det. Så de har et langtidsminne, men det handler ikke om karma eller en bar, det er mer diegetisk," forteller Zuñiga.

Det er nettopp denne typen innlevelse som har gjort Gothic til en kultklassiker. Og med sitt systemiske gameplay og sin begrensede, men levende verden, som dine valg og handlinger aktivt bidrar til å forme, ser Gothic Remake ut til å fange det som gjorde spillet fra 2001 så spesielt.

Men de mange mulighetene til å sabotere oppdrag - enten ved å lure dem eller for eksempel ved å "jukse" gjennom transformasjoner - må være litt av en utfordring for utvikleren å håndtere. Jeg spør derfor Zuñiga hvordan denne friheten har påvirket oppdragsdesignet deres.

"Vi har alltid tre måter å løse et oppdrag på i tankene - ved hjelp av vold, ved å lure karakteren, eller ved å løse oppdraget på den "riktige" måten", forklarer han. "Kanskje noen spillere hugger seg gjennom, kanskje de finner en hemmelig vei eller passasje, eller kanskje de fullfører det ved å gå gjennom visse trinn. Med oppdragene våre er det ikke "gjør dette, på denne måten". Det er rett og slett "gjør dette", og du må selv finne ut hvordan du gjør det best."

Hvis THQ Nordic ønsket å selge en visjon med presentasjonen sin, lyktes de. Med sitt fokus på innlevelse, fraværende brukergrensesnitt under spillingen og en levende verden, fører Gothic Remake tilsynelatende arven fra Piranha Bytes videre og leverer et ekte rollespill der du har muligheten til å forme både karakteren din og verden rundt deg. Men, men, men, men, om spillets gameplay faktisk holder mål, er en helt annen sak.

Etter å ha kommet tilbake fra Gamescom og prøvd spillets nylig lanserte konsolldemo, er jeg ikke spesielt imponert over spillets kampsystem. Det virker noe stivt og klumpete. Jeg er også spent på om utvikleren klarer å levere en spennende historie. Spillets dialog - av det lille jeg ser og hører - virker nærmere The Elder Scrolls IV: Oblivion enn The Witcher 3: Wild Hunt, for å nevne et par av sjangerens mest fremtredende fyrtårn.

Med et år igjen til lansering befinner Gothic Remake seg på et veldig spennende sted, hvor jeg kan se for meg at det enten blir en dundrende fiasko eller en overveldende suksess. Det er en sjanse for at det vil kollapse under vekten av sine egne ambisjoner, og at den grunnleggende spillstrukturen ikke helt vil være i stand til å støtte de mange oppslukende systemene. Men selv om det skulle vise seg å bli en ambisiøs fiasko, vil jeg nesten foretrekke det fremfor en oppskriftsmessig suksess. Jeg gleder meg derfor til spillet og krysser fingrene for at Alkimia Interactive innfrir ambisjonene sine når Gothic Remake slippes i 2026 til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.