Gothic Remake selger 500 000 eksemplarer i løpet av den første uken

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25 år etter at det første spillet ble utgitt, tar « Gothic Remake » oss tilbake til Valley of the Mines, og det ser ut til at hundretusener av mennesker ikke kunne vente med å kaste seg ut i det igjen. Eller kanskje for første gang. Uansett har THQ Nordic og Alkimia Interactive grunn til å feire, ettersom spillet solgte 500 000 eksemplarer i løpet av den første uken.

I en pressemelding fremhever THQ Nordic de andre måtene « Gothic Remake » har imponert på så langt. Med et topptall på 78 000 samtidige spillere på Steam, samt en positiv vurderingsprosent på 86 % på Steam med 14 000 anmeldelser, har spillet gjort et stort inntrykk. Hvis du vil finne ut hva vi synes om det, kan du sjekke ut anmeldelsen vår her.

Alkimia Interactive vil fortsette å støtte spillet i månedene fremover. Selv om mottakelsen er positiv, er det noen kritiske røster, spesielt når det gjelder feil og ytelse. Disse tingene kan imidlertid bare bli bedre med tiden, så forvent noen forbedringer i de neste oppdateringene.