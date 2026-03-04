Gotion High Tech tester nå 1000 kilometer lange batterier i WV EV'er

HQ

"1000-kilometerbatteriet", som først og fremst oppnås gjennom overgangen til solid state-arkitektur og -produksjon, har blitt en nærmest mytisk terskel for bransjen å nå, noe som angivelig vil bane vei for at elbilen blir mer praktisk selv for de mest kritiske forbrukerne.

Og det ser ut til at vi er skremmende nærme å få denne typen kjøretøy i salg. Som flere kilder, deriblant Electrek, kan rapportere, tester Volkswagen-partneren Gotion High Tech for tiden standard elbilmodeller fra merket med nye solid state-batterier som kan gi en standard rekkevidde på over 1000 kilometer.

Dette "Gemstone Superbattery", som har mye høyere energitetthet enn tradisjonelle batteripakker, kan også fungere uten fall i effektivitet mellom minus 40 grader celsius og pluss 80 grader.

Det er foreløpig ukjent hvordan testingen forløper, men det antydes at Gemstone snart vil være klar til å gå over i detaljhandelsmodeller, klare for salg.