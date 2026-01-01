GOTY 2025: Alex mest etterlengtede spill i 2026 ... som ikke er Grand Theft Auto VI ... er The Blood of Dawnwalker

HQ

Ja, jeg gleder meg til å gå meg vill med kompisene mine i Big Walk, og ja, jeg tror at Star Wars Zero Company kan bli et utrolig stemningsfullt taktisk spill hvis det gjøres riktig. Jeg vil kutte opp onde typer som Wolverine, og jeg vil se hvordan en 4v4-kjemper ser ut i Marvel's TOKON: Fighting Souls. Men mer enn noe av dette er jeg veldig spent på å se hva de tidligere The Witcher 3-utviklerne har kokt sammen med The Blood of Dawnwalker.

Til tross for den litt ordrike tittelen, har The Blood of Dawnwalker hatt meg hektet siden det først ble avduket. Talentet bak studioet, den friske følelsen av IP-en og hovedmekanikken bak gameplayet hørtes alle vakkert ambisiøse ut. Med mange tredjepersons RPG-spill i åpen verden som føles ganske kjedelige nå for tiden, skilte Dawnwalker seg ut for meg fordi det føltes genuint friskt. Og da jeg fant ut at hovedpersonen var mer inspirert av en varulv enn av en vampyr, ble jeg virkelig klar til å rive opp gatene.

Coen er selvfølgelig en vampyr, eller en slags blandingsrase av en vampyr, antar vi, siden han kan gå ut om dagen, men sniker seg rundt om natten som en katt som ikke har hørt på annet enn museskriket utenfor hele dagen. Det gir ikke bare en spennende dualitet til spillet, men jeg håper at Rebel Wolves virkelig utforsker potensialet dette kan gi Coen som karakter også. Til å begynne med forteller Geralts Witcher-krefter og forbedringer deg at han er blottet for følelser, men etter hvert som du blir kjent med ham, skjønner du at det ikke stemmer i det hele tatt. Jeg håper at noe av den innlærte nyansen i skrivingen blir tatt med i The Blood of Dawnwalker.

Vi har sett noen ganske lange spillfremvisninger fra spillet så langt, og de viser en verden jeg gjerne vil tilbringe litt tid i. Jeg er imidlertid litt usikker på om jeg overvurderer The Blood of Dawnwalker utover dets potensial. Tredjepersons action-eventyr-rollespill med åpen verden er en dime av et dusin nå for tiden. Vi snubler over dem omtrent like mye som deckbuilding roguelikes og gritty soulslikes. Det betyr ikke at The Blood of Dawnwalker ikke kan være spesielt, men det må bryte ut av den kjedelige formen som sjangeren har satt. Jeg gidder rett og slett ikke å utforske hvert eneste spørsmålstegn når jeg vet at resultatet av utforskningen min kommer til å bli like grunt som en sommerdam.

Der The Blood of Dawnwalker kan motvirke dette, er i det tidsbaserte hovedoppdraget, der du bruker dagene dine som en ressurs for å fullføre andre mål eller vokse i styrke før du står overfor de siste møtene. Dette ser ikke ut til å begrense utforskningen, men det vil hindre at du kjeder deg med kartet før du har kommet skikkelig i gang med hovedoppdraget. Forhåpentligvis, i det minste. Jeg holder et øye med deg, The Blood of Dawnwalker, men akkurat nå ser du ganske bra ut. Vi får håpe at du klarer deg til 2026, slik at i det minste én person av meg og Ben får det etterlengtede spillet sitt. La oss være ærlige, Fable kommer ikke ut av portene.