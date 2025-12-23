GOTY 2025: Gamereactors beste eventyrspill

HQ

Teknisk sett er alle spill eventyrspill, ettersom de tar deg med på et eventyr til en annen verden skapt av utviklerne som har laget det. Noen innkapsler imidlertid eventyrets ånd mer enn andre. De tar deg i hånden (eller ikke, i tilfellet med ett av spillene på denne listen) og fører deg langs den minst befarte stien, til et sted du ikke trodde var mulig. Enten det er gjennom fortellingen eller ved å la deg føle deg som en oppdagelsesreisende i en ukjent region, får disse spillene deg til å føle at du er på eventyr.

5. Skate Story

Kickflipper av listen vår er et spill som ble utgitt veldig nylig. Skate Story har vært under utvikling i årevis, og nå er det endelig i våre hender, og det skuffer ikke når det tar deg med til et utrolig vilt sted. Det er kanskje litt for konseptuelt for sitt eget beste til tider, men Skate Story klarer å trekke deg inn i et fantastisk eventyr med sin grafikk, enkle, men effektive gameplay og spennende historie.

4. Atomfall

Rebellion, studioet de fleste av oss kjenner for Sniper Elite-spillene deres, tok en risiko da de utviklet Atomfall. Britisk Fallout, kalte de fleste av oss det. De fleste av oss oppdaget ikke at spillet var mer inspirert av sci-fi-eventyrene fra 1900-tallet. Atomfall ga deg stor frihet i hvordan du gikk frem i spillets handling, og fikk deg til å føle at du var i ferd med å finne ut historien i din egen roman. Intrigen var høy, settingen var ulastelig utformet, og selv om spillet ikke alltid nådde sitt potensial, er det fortsatt mye kjærlighet jeg har til overs for Atomfall. Jeg håper vi får se flere slike spill i fremtiden, der et cricket-bat er ditt beste offensive verktøy.

Dispatch

Dispatch? Nummer tre? Har jeg gått fra vettet? Sannsynligvis, ja. Dispatch er et fenomenalt spill (ser du hva jeg gjorde der?), men det dropper mye av det som fikk Telltale-lignende spill til å føles som eventyr. Det er bare så forbasket bra at det må med på denne listen som et virkelig høydepunkt for "velg ditt eget eventyr"-sjangeren. Viktige avgjørelser føles viktige, selv om de ikke alltid endrer retningen på hovedhistorien, og karakterarbeidet er virkelig engasjerende hele veien. Ekspederingsspillet kan være en hit eller miss for noen, men jeg syntes det var utrolig engasjerende i sin pseudo-gambling-stil, og ga meg et falskt håp om at heltene mine virkelig kunne lykkes med 9 % sjanse.

Hell is Us

Da vi prøvde Hell is Us for første gang, fortalte teamet i Rogue Factor at de planla å gå tilbake til gamle tiders eventyrspill med Hell is Us. Du måtte finne ut av nesten alt selv, huske hint og tips gitt av NPC-er, holde oversikt over alle gjenstandene du har plukket opp i løpet av eventyret ditt og tenke på når de kan være nyttige. Det er litt som hjernetrening på en måte, men Hell is Us fikk aldri spillingen til å føles som et ork. I stedet kunne du utforske i ditt eget tempo, tone ned kampene hvis du bare ville ha historien, og ta ett skritt om gangen. Et gammeldags eventyr som ikke bare tok oss tilbake til pek-og-klikk-dagene. Synd at det ble lansert samme dag som Silksong.

Drifteren

Apropos pek-og-klikk, vi kunne ikke avslutte denne listen uten å snakke om et av årets favorittspill. The Drifter fikk karakteren 10 i vår nettverksanmeldelse, og det har imponert spillerne helt siden det ble lansert i juli. Denne fartsfylte thrilleren kaster deg inn i sentrum av en konspirasjon når du våkner opp sekunder før du skal bli drept. Med en fengslende historie, levende pikselkunst og et lydspor som rett og slett er en fryd for øret, klarer The Drifter å nå topplasseringen vår i en svært konkurransedyktig kategori i år.