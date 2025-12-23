GOTY 2025: Gamereactors beste familiespill

HQ

Selv om dataspill ofte får et dårlig rykte for å inneholde vold, narkotika og andre typer NSFW-innhold, kan du være sikker på at det fortsatt finnes mange utviklere og utgivere som har et yngre publikum og familier i tankene. 2025 var et ganske sterkt år for familievennlige titler, og vi har listet opp våre fem favoritter her.

5. Snoopy & Den store mysterieklubben

Det er kort, det er enkelt, men det er likevel en god dose Snoopy-moro. Snoopy & The Great Mystery Club er designet for at unge spillere skal føle seg trygge på å løse mysterier. Med Snoopy, Charlie Brown og tonnevis av andre gjenkjennelige figurer og steder, byr det på massevis av minispill og et eventyr som aldri blir kjedelig. Det er det spillet på denne listen som har minst spill, men det er for sjarmerende til ikke å bli nevnt.

4. Koira

Et perfekt lene deg tilbake og slappe av. Koira er kanskje ikke et spill der du kan slå deg sammen med et familiemedlem i sofaen, men det enkle gameplayet og den emosjonelle fortellingen kan gripe deg ganske lett selv om du bare sitter og ser på mens noen andre spiller. Spillet kan være litt skummelt for noen av de yngste i familien, men det er bare på grunn av den mørke grafikken enkelte steder (jeg mener bokstavelig talt mørk, ikke noe som har med vold å gjøre). Likevel er spillet en av de roligste opplevelsene jeg har hatt, og det er et livlig og herlig eventyr.

3. Pokémon Legends: Z-A

Spoilervarsel for resten av denne listen: det er mye Nintendo her. Man skulle nesten tro at de lanserte en ny konsoll i år eller noe. Hvis du kjenner til Pokémon, er du sannsynligvis også klar over at dette er noen av de mest universelt elskede spillene i alle aldersgrupper. Det endrer seg ikke med Pokémon Legends: Z-A, og våre eventyr i Lumiose City vil garantert imponere både yngre familiemedlemmer og de som er unge til sinns.

2. Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza, som kommer fra studioet bak Super Mario Odyssey, er ikke bare et av årets beste familiespill, men også et av de beste spillene i 2025 for mange fans og kritikere. Donkey Kong Bananza lar deg krasje gjennom det meste av spillets verden og spille med en venn som tar kontroll over unge Pauline, og byr på massevis av moro gjennom hele spilletiden. Med samleobjekter å finne og mye å gjøre når du har fullført historien, kan moroa fortsette selv etter at rulleteksten er over.

1. Mario Kart World

Det finnes få bedre familiespill enn Mario Kart. Joda, det kan hende du ender opp med en krangel i sofaen om et blått skall, men er det ikke nettopp det gaming med familien handler om? Nintendos nyeste kartracer hadde noen utfordrere i år, ikke minst fra utgiveren selv med Kirby Air Riders, men Mario Kart World beholdt sjarmen som får fans i alle aldre til å komme tilbake til denne legendariske serien. Den åpne verdensmekanikken ga spillerne enda flere måter å kjøre på, og det har helt sikkert gjort et sterkt inntrykk på Nintendo Switch 2-spillere siden lanseringen, ettersom nesten alle som eier konsollen har en kopi av Mario Kart World.