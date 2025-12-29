GOTY 2025: Gamereactors beste puslespill

HQ

Vi nærmer oss stadig slutten av vår Game of the Year-dekning for 2025, men vi har fortsatt en håndfull kategorier å sette søkelyset på og feire. Et slikt eksempel, den det er snakk om i dag, er en ofte oversett kategori, nemlig Puzzle. 2025 har ikke levert et enormt vell av nye spill som passer best inn i dette segmentet, men det finnes likevel en rekke lovende og anerkjente titler som bør anerkjennes for sin briljans.

Som vanlig har vi basert utvalgene våre på spill som er lansert i dette kalenderåret, altså siden 1. januar 2026.

5. Camper Van: Make it Home

Vi starter med et herlig og koselig indie-puslespill fra Malapata Studios. Camper Van: Make it Home er den perfekte tittelen for alle som ønsker å slappe av og nyte en periode med selvrefleksjon uten stress eller bekymringer. Premisset er enkelt: Du må designe og organisere din egen bobil ved å mestre og overvinne en rekke blokkbaserte utfordringer som er ment å få hjertet ditt til å føle seg rolig. Med en slående og fargerik art direction og en sjarmerende estetikk, er dette en herlig tittel for alle som er ute etter noe mer tilbaketrukket og avslappende.

Dette er en annonse:

4. Drop Duchy

Folkene hos Sleepy Mill Studio overrasket mange tidligere i år da de gjorde Drop Duchy tilgjengelig for verden. Dette enkle puslespillet er samtidig en roguelite-hybrid, og premisset er ganske enkelt å lede og forsvare ditt eget rike fra konkurrentene i nærheten. Jepp, det er staselig krigføring som du aldri har sett det før, ettersom Drop Duchy bruker Tetris-lignende blokk-dropping-mekanikk som en av de viktigste måtene å tilby gameplay på, og matcher det med roguelite-inspirert ressursinnsamling og nivåstinavigasjon. Hvem trenger Civilization eller Anno, ikke sant?

3. Is This Seat Taken?

Du begynner sikkert å legge merke til litt av et tema her nå, ettersom mange av de aktuelle spillene alle er mindre og rimeligere alternativer, og dette er nøyaktig tilfelle nok en gang med Is This Seat Taken? Fra utvikleren Poti Poti Studio, dette er et logisk puslespill som handler om å bli en matchmaker for sære og uvanlige grupper av mennesker i en lang rekke obskure og rare scenarier. Med en enkel og fargerik art direction og et rudimentært spillprinsipp er Is This Seat Taken? et perfekt spill for alle som er på utkikk etter et enklere puzzlespill.

Dette er en annonse:

2. Lumines Arise

Folkene i Enhance har vært kjent for sine puslespillferdigheter i årevis, og dette har ikke endret seg noe som helst i det uanstrengt morsomme og underholdende Lumines Arise. Det Tetris-lignende spillet, som går ut på å matche fargerike blokker som faller ned mens du spiller til et dunkende lydspor, ble en stor hit da det kom, og hadde det ikke vært for det vi har igjen, hadde det nok vært vårt toppvalg i denne kategorien. Lumines Arise er et fantastisk pusselspill som er umiddelbart fornøyelig, krevende og spennende, spennende og levende.

1. Blue Prince

Dogubombs Blue Prince er et av de mest unike og interessante puslespillene vi har sett på lenge, og det er enda mer imponerende siden det er debuten til et svært lite utviklingsteam. En overbevisende og spennende fortelling kombinert med forbløffende gåter, alt sammen i en gryte med en fantastisk cel-shaded art direction og roguelike-mekanikker som kan spilles om igjen. På papiret virker Blue Prince som et spill som gjør altfor mye til å ha håp om å bli en stor suksess, men raffinementet og den kreative detaljrikdommen gjør at dette prosjektet er det beste puslespillet i 2025, og det med god margin.