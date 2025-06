Gourdlets-verdenen utvides med et avslappende bygge- og fiskespill

Det har vært en håndfull ordentlige verdenspremierer på Wholesome Games Direct i år, og et eksempel på dette er det avslappende bygge- og fiskespillet Gourdlets Together.

For de som er kjent med navnet, foregår dette prosjektet i Gourdlets -verdenen. Det handler om å designe sitt eget lille paradis på en herlig øy bebodd av grønnsaksfolk. På samme måte som i Animal Crossing kan du låse opp og skape nye bygninger, snakke med byfolk for å forbedre forholdet ditt til dem, chatte med venner på nettet, samle tilbehør for å tilpasse hjemmet og øya, og til og med tilbringe en dag ved vannhullet for å forbedre fiskeferdighetene dine.

Det er foreløpig ingen utgivelsesdato.