Govee kunngjør forbedret nugget-ismaskin som signaliserer planer om å satse på kjøkkenapparatsegmentet

Det er allerede utallige innovasjoner og avsløringer som presenteres som en del av CES i Las Vegas, som nettopp har startet og løper resten av uken. I den forbindelse har hvitevareprodusenten Govee avslørt det siste tilskuddet til sitt kjøkkenutstyrssortiment kjent som GoveeLife, da en ny ismaskin har dukket opp.

Den er kjent som Smart Nugget Ice Maker Pro, og er et apparat som skal løse frustrasjonspunkter og levere isklumper av høyere kvalitet raskere. Det gjør den ved å ha en kraftigere kompressor på 96 W, på toppen av en forstørret vifte og kondensator for å kunne produsere is på så lite som seks minutter og for å produsere så mye som 60 pund is per dag. Som referanse forklarer Govee at den kan produsere rundt 60 isdrikker på én gang. Den kan til og med holde isen stort sett frossen i opptil seks timer.

All denne forbedrede teknologien kommer i tillegg til en mer stillegående drift takket være programvaren AI NoiseGuard, mens en LCD-skjerm gjør det enda enklere å bruke enheten. Når det gjelder pris og tilgjengelighet, forventes den å koste rundt 499,99 dollar og er tilgjengelig fra nå av.

For å kapitalisere og følge denne nyheten tok Govee seg også tid til å uttrykke at denne maskinen bare er det siste trinnet i ambisjonene for kjøkkenapparater, og uttrykte "Smart Nugget Ice Maker Pro signaliserer merkets plan om å utvide sin tilstedeværelse i kjøkkenapparatsegmentet ytterligere".