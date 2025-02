Goya Awards (spansk Oscar-utdeling) ender med overraskende ex aequo-seier: to filmer deler prisen for beste film

HQ

Goya Awards, den "spanske Oscar-utdelingen", ble delt ut i går kveld, lørdag, med et resultat ingen hadde sett komme: den første ex aequo-prisen for beste film i prisutdelingens 39-årige historie, noe som betyr at to filmer deler prisene, og begge regnes som vinnere: El 47 og La Infiltrada (Undercover på engelsk).

Det er bare andre gang en film i Goya deler pris ... og første gang det skjer med den største prisen av dem alle. Den eneste andre gangen skjedde i 1991 for beste kortfilm.

Mannskapene fra begge filmene gikk på scenen, med en følelse av forbløffelse, men mest takknemlighet og glede over at to filmer kunne dele, på lik linje, den mest prestisjefylte prisen i spansk film. De to filmene har det til felles at de begge er basert på virkelige politiske hendelser fra det 20. århundre.

El 47, regissert av Marcel Barrena, forteller historien om en bussjåfør fra Torrebaró, et marginalt distrikt i Barcelona, som kaprer en buss med krav om bedre sosiale tjenester i nabolaget sitt, kort tid etter at Francos diktatur var over. Filmen vant fire andre priser, blant annet for beste mannlige skuespiller (Eduard Fernández) og beste spesialeffekter.

Undercover, regissert av Arantxa Echevarría, forteller historien om en kvinnelig politibetjent som gikk undercover i terroristgruppen ETA. Carolina Yuste vant også prisen for beste kvinnelige skuespiller.

Andre priser inkluderer Pedro Almodóvars pris for beste adapterte manus for The Room Next Door, Alberto Iglesias' filmmusikk for den samme filmen, Emilia Pérez' pris for beste europeiske film og Richard Gere (som for tiden bor i Madrid), som fikk en ærespris.