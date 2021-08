HQ

Både Ben og Daniel hadde det veldig moro da de fikk prøve Riders Republic for en stund siden. Derfor var det veldig hyggelig da Ubisoft plutselig startet en åpen beta i går slik at alle kan prøve ekstremsportspillet. Derfor vil også Dóri sjekke ut om han liker det såpass godt i dagens GR Live-sending, noe du kan se her fra klokken 16.