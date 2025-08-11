HQ

Som en gammel kar husker jeg naturligvis første gang jeg møtte Gradius, den gang på NES hjemme hos en venninne. Dette var høsten 1985, og jeg var åtte år gammel. Jeg husker hvor uendelig stort rommet føltes i Konamis pikselbaserte, side-scrollende skytespill, og hvor vanskelig jeg syntes det var. Året etter ble dominert av Gradius, for så å bli avløst et år senere av Life Force (Salamander), som jeg elsket enda mer, om det var mulig.

Det er en treningsmodus og et Gradius-museum for de som ønsker å ta en titt på alt gammelt relatert til spillserien.

Men da Konami, med hjelp av pikselkonverteringskongene på M2, satte sammen en ny Gradius -samling, var ingen av konsollversjonene inkludert, noe jeg som NES-fan synes er veldig synd. Her er det syv spill og totalt 18 versjoner av disse syv arkadespillene, og hvis Konami virkelig hadde villet, kunne de ha inkludert NES-konverteringene av alle spillene i tillegg, som en bonus, og dermed ytterligere rettferdiggjort den noe heftige prislappen på rundt £33.

Salamander-titlene er ofte høydepunktet i serien, med sine dyrelignende fiender og mer "organiske" baner.

Dette er en annonse:

Samtidig er det vel heller jeg enn den innbitte, innvidde Gradius -puristen som må innse at dette ikke er en konsollsamling, men en ren arkademiks av versjoner som mange fans har ventet i årevis på å få se, og som M2 har satt sammen på egen hånd fra arkivsnutter og tidlige demoer som har samlet støv i Konamis kjellerarkiv. På denne måten er det absolutt ingen tvil om at Gradius Origins er like ambisiøst som det er nøye sammensatt.

Disse spillene og de ulike versjonene er inkludert:



SALAMANDER III



GRADIUS - JP ROM-versjon / JP Bubble-versjon / NA-versjon (NEMESIS) / EU-versjon (NEMESIS) / NA Prototype (NEMESIS)

- JP ROM-versjon / JP Bubble-versjon / NA-versjon (NEMESIS) / EU-versjon (NEMESIS) / NA Prototype (NEMESIS)

SALAMANDER - JP-versjon / NA-versjon (LIFE FORCE)

- JP-versjon / NA-versjon (LIFE FORCE)

LIFE FORCE - JP Version

- JP Version

GRADIUS II: GOFER no Yabou -JP Early Version / JP Mid Version / JP Late Version / NA Version (VULCAN VENTURE)

-JP Early Version / JP Mid Version / JP Late Version / NA Version (VULCAN VENTURE)

GRADIUS III: Densetsu kara Shinwa e - JP Old Version / JP New Version / Asia Version / JP AM Show Version

- JP Old Version / JP New Version / Asia Version / JP AM Show Version

SALAMANDER 2 - JP Version



Her er det mye nøye kuratert arkadekjærlighet å finne.

Dette er en annonse:

I løpet av mine timer med Origins savnet jeg nok Rebirth og Gradius V mest; de kunne lett ha vært inkludert her. Samtidig hadde jeg mest moro med Salamander III, som på alle tenkelige måter føles som en hyllest og hyllest til denne langvarige, superpopulære actionspillserien, og som er et nyutviklet kapittel i Gradius -sagaen laget spesielt for denne samlingen. Salamander III låner noen elementer fra sine forgjengere, samt fra Rebirth, men klarer likevel å føles unikt, samtidig som det føles gammeldags og kjent, på akkurat den rette måten. Salamander III bruker ikke mange moderne typer grafiske effekter, men holder seg til den ikoniske piksel-stilen fra tidlig 90-tall, men i stedet for dristig lyssetting og 3D-animasjoner har utviklerne hos M2 utnyttet PS5s kapasitet til å fylle skjermen med fiender, noe som alene gjør at dette spillet føles som det mest moderne av alle Gradius -titlene. Det er riktignok ikke helt "bullet hell"-følelsen som tilbys her, men det er ikke langt unna, noe som er tilfredsstillende. Salamander III er kjapt som bare det og byr på mye motstand, noe som i mange tilfeller fikk meg til å tenke på høyt skattede klassikere som Radiant Silvergun og Ikaruga.

Minst fem Gradius-spill mangler i denne samlingen, men bortsett fra det er den perfekt.

Som nevnt er denne samlingen spesielt designet for de mest hardbarkede puristene, og jeg synes det er synd at M2/Konami ikke benyttet anledningen til å lage den perfekte, definitive Gradius -samlingen. Gradius for NES burde selvsagt vært med, og det samme burde Gradius 4, Gradius V, Gradius Rebirth, og Gradius Gaiden. Det skjedde ikke, og det er ikke noe galt med den pakken vi fikk i stedet, men det gnager litt i meg at Konami, etter den helt fantastiske Contra -samlingen, ikke helt traff blink her.