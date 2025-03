Gradius Origins får fysiske utgivelser for alle konsoller Det blir en begrenset utgivelse, så sørg for å sikre deg et eksemplar før det er for sent!

HQ Som vi fortalte i går, har Konami nå annonsert en Gradius -samling kalt Gradius Origins som inneholder seks klassikere fra originalserien og spinoff-serien Salamander samt et helt nytt spill, nemlig Salamander III. Dette er den typen samling som samlere vil ønske å ha fysisk, og heldigvis er det akkurat det Limited Run Games kunngjør via Bluesky, som de vil tilby for alle tre konsollversjonene. Forhåndsbestillinger starter i dag og varer frem til 11. mai, og etter det er de borte. Det vil være totalt tre forskjellige utgaver å velge mellom med varierende grad av ekstra moro. Disse er : Limited Run Games Standardutgave ($39,99)

- Gradius Origins Spill (med ett av tre forskjellige omslag) ClassicEdition ($69.99)

- Gradius Origins Spill

- Klassisk sølvboks med metallisk blekk

- To alternative omslagsark

- 1 CD med lydspor

- 12" x 16" vendbar plakat Samlerutgave ($179,99)

- Gradius Origins Spill

- Klassisk sølvboks med metallisk blekk

- To alternative omslagsark

- Komplett lydspor med 4 CD-er

- Shadow Box - Lyser opp og spiller musikk!

- Lys-ip bordtelt med syv utskiftbare paneler

- Utviklingsdokument og kunstbok

- 12" x 16" vendbar plakat

- Sju kunsttrykk 7. august er utgivelsesdatoen for Gradius Origins, men vi antar at disse fysiske utgavene vil komme litt senere. Kommer du til å unne deg en av disse?