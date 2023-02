Gran opp Apple-teknologi med noe ekte tretilbehør

HQ

Har du vært ute etter å oppdatere og gi litt personlighet til gadgetene dine? Kanskje du har vært på utkikk etter et nytt skjermstativ, eller kanskje et laptopbord? Vel, i så fall har vi samlingen av produkter for deg.

Som en del av den nye episoden av Quick Look har vi fått hendene våre på en rekke Woodcessories-elementer, inkludert et telefondeksel og en såkalt "Laptop riser". Sørg for å få med deg episoden nedenfor for å se akkurat hva som gjør disse produktene så spesielle, og hvordan dette selskapet bruker naturlige materialer til å lage unikt tilbehør til en samling av Apple-enheter.