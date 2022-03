HQ

Bilspillfantaster har ventet lenge på Gran Turismo 7. Det er nesten fem år siden sist vi fikk et spill i serien (Gran Turismo Sport), og nesten ti år siden vi fikk et spill som hadde fokus på enspillerdelen (Gran Turismo 6). Sistnevnte ble utgitt til PlayStation 3, og sier sitt om hvor lang tid det har gått. Med Gran Turismo 7 går Polyphony tilbake til røttene, og tilbyr både en mengde innhold for de som ikke nødvendigvis liker å spille på nett mot andre, og ikke minst muligheten til å oppgradere og endre bilenes innstillinger, også kalt tuning på bilspråket.

Det skal ikke stå på grafikken.

Ved oppstart av Gran Turismo 7 blir jeg kastet inn i Music Rally, spillets svar på time attack hvor det gjelder å komme lengst mulig gjennom sjekkpunkter innen en gitt tid, og hvor tiden forlenges ved passering av disse sjekkpunktene. Sekunder er byttet ut med «beats» i musikken, og det gjør det hele litt koseligere å kjøre, men jeg har på en måte sett konseptet før, og jeg må innrømme at jeg ikke har gått tilbake til modusen igjen under anmelderperioden. Modusen kommer med seks forskjellige låter å spille til ved utgivelse, men skal få utvidelser etter hvert.

Etter å ha gjennomført det første løpet sendes jeg til kjente trakter. Jeg får umiddelbart følelsen av å være tilbake til Gran Turismo 3 A-spec, og jeg kjenner nakkehårene reiser seg i beundring av den nostalgiske følelsen jeg sitter med. World map gir meg et kart over de forskjellige lokasjonene jeg kan gå til som garasjen, førerkort-øvelser, oppdrag og mye mer. Alt er ikke låst opp fra start av, men det tar relativt kort tid før alt er tilgjengelig, og jeg kan bevege meg rundt i de ulike modusene.

Ahh, endelig - gull på førerprøven!

Har du spilt tidligere nevnte GT3 vil du uten tvil kjenne igjen det aller meste på denne oversikten, men det er også et par nyheter fra den gang. En fin og relativt enkel måte å låse opp nye biler på er ved å gjøre diverse oppdrag i GT Cafèen. Her får jeg i oppdrag å samle biler ved å vinne spesifikke løp, og til slutt får du en premie som består av et såkalt «wheel spin» hvor jeg kan vinne nok en bil, tilbehør til biler eller ren valuta til bruk i spillet. Vinnersjansene ligner mistenkelig nok på det vi har i lotteri i det virkelige liv sådan, og det er som regel den dårligste premien av de fem alternativene hjulet stopper på. Det gir det uansett et lite ekstra spenningsmoment som jeg setter pris på.

For de som liker å spille mot andre over nett er også GT Sport en del av spillet, og i likhet med tidligere settes det opp løp hvert tyvende minutt i gitte perioder. Nå var det litt begrenset i anmelderperioden naturlig nok, da det kun var et visst antall spillere med tilgang, men de løpene jeg fikk testet virket veldig bra med god flyt og ikke minst at bilene rundt blir til spøkelser om de kjører utenfor banen eller i vegger. Det finnes jo fortsatt en del som ikke er like gode på å kjøre sammen med andre biler på veien, men det er ikke å komme bort fra i kjøring på nett. Å bli plassert i gruppe sammen med andre førere som har noenlunde samme Sportsmanship Rating (SR) som deg gjør det noe bedre etter hvert, men i starten møter du på mye rart. SR bygges opp ved å kjøre pent uten å kollidere med vegger eller motstandere. Driver Rating (DR) bygges opp ut fra plasseringer i løp som før.

Nydelige omgivelser i Gran Turismo 7

Det viktigste med bilspill er uansett hvordan bilen føles på veien, og her leverer Gran Turismo i meget høy klasse til å være en arkadesimracer. Gran Turismo ble lenge regnet som den beste kjøresimulatoren å få tak i på konsoll, men i senere tid er blant annet Assetto Corsa kommet for å ta opp kampen med Polyphonys utgivelse, og serien må nok fortsatt se seg slått på det området av italienerne i Kunos Simulazioni. Det betyr ikke at følelsen er dårlig i Gran Turismo. Langt der i fra faktisk. Både med Logitech G923-ratt og med håndkontrolleren har jeg mer kontroll enn noen gang på hvordan dekkene oppfører seg mot asfalten, og jeg kan bare tenke meg hvordan enda bedre ratt som for eksempel Gran Turismo DD Pro fra Fanatec fungerer. Men selv med DualSense-kontrolleren har jeg såpass kontroll på bilen at jeg merker fort om jeg glipper taket i en sving. Det eneste jeg vil anbefale ved kjøring med kontroller er å aktivere svak assistanse på «counter steering», da bilen blir tilnærmet håpløs å rette opp med kontroller uten dette. Med rattet går det derimot fint uten.

Hva står på dagens meny? Hva med et lite championship til kaffen?

Bilen oppfører seg også annerledes på forskjellig underlag naturlig nok, og øsepøsende regnvær er ditt verste mareritt en runde rundt Spa-banen for eksempel. Det er her man merker at det var en god idé av Formel 1 å avlyse løpet på banen på grunn av kraftig regnvær. Det føles rett og slett ikke trygt. Når man i tillegg ikke har noen som helst form for værmelding å forholde seg til før løpene, annet enn å se litt på skydekket (som ikke gir i nærheten av presis informasjon) i forkant av løpet, kan det bli ekstra utfordrende å kjøre på babyglatte slicks-dekk når regnet pøser ned i tredje runde, og det ikke finnes mulighet for å bytte dekk.

En måte å finne ut hvordan været blir kan være å gjøre et google-søk og finne ut hvordan været vanligvis er i det området banen ligger i. Polyphony gir oss nemlig naturlig og realistisk værdata som er mer presis enn noen gang, og været på de ulike banene tilsvarer hva som er vanlig i områdene i virkeligheten. Det er med andre ord langt mer sannsynlig at du opplever regn på baner i Storbritannia enn på Interlagos i Brasil. På store baner som Nürburgring vil du også kunne oppleve forskjellige værtyper i løpet av en runde hvor det kan være tørt og fint på en del av banen, og vått på en annen del av banen.

Samle "collector points" ved å samle biler.

I garasjen er det morsomt å justere småting på bilen som virkelig utgjør forskjeller i det jeg ruller ut på løpsbanen, og ikke bare noe som gjøres i menyene for syns skyld som man kan finne litt av i andre spill. Det er ikke bare det mekaniske som kan endres i GT7, men også utseende på bilen kan justeres nærmest ned til den minste detalj, og designjobber kan deles enkelt over nettverket.

Mens jeg snakker om utseende er det verdt å nevne at Gran Turismo 7 ser helt strålende ut. Detaljene på bilene, detaljene på omgivelsene, og ikke minst detaljene på underlaget er helt nydelig gjennom min 2K HDR-skjerm via en PlayStation 5 med spillet i performance modus som prioriterer bildeoppdatering. Slår jeg over på Ray Tracing-modus ser det bare enda bedre ut, men jeg vil nok ikke anbefale å kjøre løp i denne modusen da bildet kan henge litt etter. Det kan derimot brukes om du vil ta noen nydelige bilder i Scapes-modus, se på bilene i garasjen eller en av de uttallige historievideoene som finnes i spillet.

Spillet ser bra ut i sollys, og en egen værradar forteller deg hvordan utsiktene ser ut i nærheten. Regndråpene på frontruten kunne riktignok sett mer realistisk ut.

Lydmessig utnytter Gran Turismo 7 PlayStations Tempest 3D Audio på best mulig måte, og det er ingen tvil om hvor konkurrentenes biler er i forhold til deg om du sitter inne i bilen og kjører, og det samme gjelder innlastningstider som er ned til det absolutte minimum med den lynraske SSD-disken til konsollen. Gran Turismo 7 utnytter rett og slett de funksjonene PlayStation har kommet med i sin seneste konsoll, og det er godt å se etter såpass lang ventetid.

Spillet er ikke perfekt, men som jeg har nevnt flere ganger nå så vil minnene bli vekt på en meget positiv måte om du spilte og likte Gran Turismo 3. Dette er nærmest en blåkopi av det spillet innholdsmessig, men med langt bedre kjørefysikk og utseende. Skal jeg utsette noe er det at det fortatt ikke er noen form for kollisjonsfysikk eller generell skade på bilene, og så lenge du kjører alene i enspillermodusen er det knapt banebegrensninger å snakke om heller, og det er fint mulig å kutte svinger mye for å spare tid. Heldigvis er dette strengere i flerspillermodusen. Spillet kan også virke litt tregt i starten for de som liker full fart med en gang. Som så mange ganger før er det ikke de raskeste bilene som låses opp først, men Polyphony har prøvd å gjøre det litt bedre ved å veksle mellom supertreg og litt raske biler i oppbyggingen, men superbilene kommer først langt ut i spillet, med mindre du ønsker å åpne lommeboka og benytte deg av mikrotransaksjoner.

Ikke forvent toppgevinsten hver gang når hjulet spinnes.

Det blir derimot litt feil å fremheve mikrotransaksjonene, for det gjør ikke spillet selv engang. Ja, det finnes muligheter for å kjøpe spillvaluta, men det er nesten slik at man må lete etter det for å finne det, og absolutt ikke noe utgiveren fronter maksimalt. Det er fullt mulig å spille Gran Turismo 7 fullverdig, uten å betale en ekstra krone utover spillets pris.

Jeg har allerede kost meg i mange timer, og det kommer til å bli mange timer til bak rattet i alt fra eldre, kompakte biler og i raske superbiler på både fiktive og naturtro baner rundt om i verden. Med over 650 aerodynamiske deler, 130 typer felger, 1200 forskjellige malingsfarger og en mengde forskjellige andre deler til bilene vil mange av disse timene også bli brukt i garasjen for finjusteringer. Jeg må bare klare å bryte meg løs fra ønsket om å låse opp enda en bil før jeg går videre på disse detaljene. Det er tross alt rundt 400 biler å låse opp ved utgivelse som kan kjøres på 90 forskjellige baneutforminger, og flere kommer med tiden.

Bruktmarked og masse felger er ikke fremmed i serien.

Verdt å nevne er det også for de som liker å spille flere på samme skjerm at det også er mulig å spille to stykker samtidig med delt skjerm.

Nesten 40 timer med bilkjøring den siste uken har bare gjort meg lysten på mer, og jeg klarer knapt vente til jeg har skrevet ferdig denne anmeldelsen, og igjen kan sette meg bak rattet. Jeg storkoser meg rett og slett, selv med de små feilene som er.