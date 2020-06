Gran Turismo Sport annonsert den 27 oktober 2015 klokken 19:43 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Mange har lengtet etter et nytt Gran Turismo-spill i mange år nå, og pulsen økte nok da ryktene begynte å gå om at Gran Turismo 7 ville vises frem på Paris Games Week....

Forbereder seg på Gran Turismo 7 den 7 september 2015 klokken 10:15 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Vi forventer at det ikke tar spesielt lang tid før vi blir presentert for Gran Turismo 7. Én av grunnene er at utvikler Polyphony Digital nå er i full gang med å ansette...