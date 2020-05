Gran Turismo 7 avslørt ved et uhell

Sony har ikke sagt et pip om hvilke spill som vil lanseres samtidig som PlayStation 5, men nå kan et av spillene ha blitt avslørt fra uventet hold.

Next Level Racing, en av verdens største produsenter av simulasjonscockpiter, bestemte seg nemlig for å legge ut følgende bilde og spørsmål på instagram før de innså at det var lurt å slette det etter et par timer.

Ser du hvorfor selskapet bestemte seg for å slette den? Grunnen er selvsagt den tredje logoen fra venstre. Verken Sony eller Polyphony Digital har offisielt bekreftet at Gran Turismo 7 er på vei, men NLR innså ikke dette før det var for sent.

Nå skal det sies at de benekter dette i følgende offisielle uttalelse:

"Laget vårt har sett at en fersk melding fra oss som bruker en logo har blitt mistolket av media, og den reflekterer ingen informasjon fra vår side, og vi benekter å vite informasjon om lanseringen av GT7. Det har vært antakelser i media som simpelthen ikke er sanne, så vi har bestemt oss for å fjerne den forrige melding på sosiale medier. Avdelingen vår for grafisk design brukte "mock"-logoen som har sirkulert på internett.

Vi beklager for eventuelle misforståelser dette kan ha ført til."

Du får bestemme selv om du tror dem eller ei, og om Gran Turismo 7 fortsatt vil rekke en lansering i år etter problemene rundt COVID-19.