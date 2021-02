Gran Turismo 7 blir mindre som GT Sport og mer som de eldre titlene

Du ser på Annonser

Mange elsket Gran Turismo Sport, mens andre savnet seriens klassiske opplegg. Ut i fra et nylig intervju (oversatt av GTPlanet) med grunnlegger og sjef for Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, å dømme, har sistnevnte gruppe fans noe å se fram mot. Yamamuchi sier nemlig at Gran Turismo Sport "kan virke noe "outlandish" for noen".

Så når det kommer til Gran Turismo 7 kan vi dermed se fram mot å gå tilbake til seriens røtter. Yamamuchi forklarer:

"While inheriting elements such as the [FIA] championship realized in Sport, Gran Turismo 7 will return to the royal purpose of full volumes like [Gran Turismo] 1-4, and provide the best Gran Turismo experience at present."