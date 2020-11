Gran Turismo 7 kommer tydeligvis før sommeren 2021

Du ser på Annonser

Uten å si så mye mer kan jeg fortelle at Gran Turismo 7 egentlig skulle lanseres samtidig som PlayStation 5, men dette endret Covid-19 ganske tidlig i år. Dermed har mange lurt på når den velkjente serien får vise hvor pene racingspill kan bli på PlayStation 5. Det kan virke som om vi har fått en indikasjon på at spillet ikke har blitt utsatt ekstremt mye i alle fall.

En person kalt GT ELIEANOR på Youtube fikk nemlig gleden av å se en reklame på samme tjeneste i Canada hvor det med liten skrift står "Sortie prévue pour la première moitié de 2021" på coveret til Gran Turismo 7. For en som bare har en grunnleggende forståelse av franske betyr det enkelt oversatt at spillet vil lanseres i første halvdel av 2021 om alt går som planlagt. Med mindre pandemien påvirker utviklingen enda mer enn antatt gjenstår det altså bare å se hvordan Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, God of War-oppfølgeren og Horizon Forbidden West fordeler seg gjennom året.