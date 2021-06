Du ser på Annonser

I starten sa Sony PlayStation 5 ville markere et skikkelig generasjonsskifte ved å ha en rekke eksklusive spill, men etter hvert har det vist seg at planene ble endret. Nå slenger enda et etterlengtet spill seg inn i rekken av prosjekter folk både på den nye og eldre konsollen kan kose seg med.

Hermen Hulst, lederen av PlayStation Studios, forteller i et intervjue på PlayStation Blog at også Gran Turismo 7 vil lanseres både på PlayStation 4 og PlayStation 5 neste år.