Gran Turismo 7 utsatt til 2022

Du ser på Annonser

Sony har overøst oss med gode nyheter i dag. Med kunngjøringen av PlayStation VR 2, gratis PlayStation 4-spill og Days Gone til PC har vi fått tre gode, så det måtte jo bare komme en dårlig nyhet også.

I et intervju med GQ forteller PlayStation-sjefen Jim Ryan at Gran Turismo 7 dessverre må utsettes til 2022 som følge av problemer med utviklingen under pandemien. Dermed må vi vente en god del lenger enn først planlagt på å se hvordan et PlayStation 5-eksklusivt bilspill ser ut på Sonys kraftigste konsoll.