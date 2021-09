Polyphony Digital er et av de mest kjente studioene til Sony, så de aller fleste regnet med å i alle fall få noen glimt av Gran Turismo 7 i kveldens PlayStation...

Fanatec avslører samarbeid med PlayStation og Gran Turismo

den 15 juli 2021 klokken 08:10 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Den tyske simracing-produsenten Fanatec har avslørt via en pressemelding sendt til Gamereactor at de nå inngår et større samarbeid med PlayStation om å produsere...