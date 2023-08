Gran Turismo anmeldelsene er her, og de er... ok.

HQ

Anmeldelsene av gaming/racing-filmen Gran Turismo er her, og for øyeblikket ligger filmen på 57 % på Rotten Tomatoes. Dette ser ikke så verst ut, men vi må huske at Rotten Tomatoes' system belønner serier og filmer så lenge de ikke får dårlige karakterer.

Hvis en serie får alt fra 6/10 til 10/10, teller det som positivt på aggregatorsiden, noe som betyr at enkelte filmer kan ende opp med utrolige poengsummer når utvalget av poengsummer er ganske variert. Dette betyr at et stort antall anmeldere har gitt Gran Turismo negative karakterer.

En av disse er fra The Guardian, som ga filmen 1 stjerne. De kalte filmen en "superblank ode til produktplassering", noe som absolutt ikke er noen strålende anmeldelse. Filmen har akkurat nå havnet i kategorien "råtten" med 47 anmeldelser, men den har fortsatt en sjanse når flere anmeldelser kommer inn.

Kommer du til å se racingfilmen?