Det begynte veldig, veldig tregt for District 9's Neil Blomkamps Gran Turismo film. Men nå har det snudd, og Sony Pictures melder at Gran Turismo har tjent inn 100 millioner dollar og dermed nådd en slags milepæl, selv om det kreves omtrent dobbelt så mye for å begynne å snakke om fortjeneste. Vi regner med at Gran Turismo snart lander på en strømmetjeneste nær deg. Du kan sjekke ut Gamereactors anmeldelse her!

