Granada rammes av sitt andre jordskjelv på 4,8 på mindre enn en uke; Alhambra evakuert

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Et jordskjelv med styrke 4,8 rystet Granada i Spania tirsdag morgen, rundt klokken 10.37. Episentret lå svært grunt, så det ble sterkt kjent av befolkningen og forårsaket omfattende skader og tre personer med lettere skader, blant dem en mindreårig som ble fraktet til sykehus.

Dagens jordskjelv ble etterfulgt av en rekke etterskjelv med lavere styrke, men noen av dem ble likevel kjent av befolkningen, noe som økte følelsen av frykt og usikkerhet blant innbyggerne. Ifølge Instituto Geográfico Nacional (IGN), som El País rapporterer om, har provinsen Granada opplevd nesten 150 jordskjelv de siste fire dagene. Dagens jordskjelv var det største etter det som ble kjent på lørdag, som også hadde en styrke på 4,8.

Lokale myndigheter ber om forsiktighet, da eksperter fortsatt mener at det kan oppstå flere jordskjelv i løpet av de kommende dagene. De anbefaler å unngå å oppholde seg i nærheten av bygninger på grunn av faren for fallende murstein. Offentlige kommunale bygninger, museer og idrettsanlegg ble midlertidig stengt, og til og med Alhambra ble evakuert, noe som medførte at besøksvirksomheten ble innstilt.