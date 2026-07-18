Grand Theft Auto IV Skuespilleren ønsker å komme tilbake i en remaster-utgave

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Mens Rockstar forbereder seg på lanseringen av Grand Theft Auto VI, flommer det ikke akkurat over av rykter om en remaster eller et remake av « Grand Theft Auto IV på internett akkurat nå. Det gjorde det tidligere, og i fjor sirkulerte det rapporter om nye versjoner av spillet. Nå har stemmeskuespilleren til Roman Bellic sagt at han gjerne vil komme tilbake hvis Rockstar ber ham om det.

I et intervju med loveitfilm på Instagram (via TheGamer) sa skuespilleren Jason Zumwalt «Jeg vet ikke hvorfor [Rockstar] ikke har gjort det ennå. Kanskje det har noe å gjøre med de SAG-kontraktene. Kanskje de rett og slett ikke er villige til å åpne den boksen med ormer.»

Kontraktene Zumwalt refererer til skapte litt kontrovers etter spillets utgivelse, da stjernen Michael Hollick kritiserte lønnen han fikk for sitt arbeid med « Grand Theft Auto IV. «Da jeg gjorde det med ‘Rent Roman’, falt det tilfeldigvis sammen med at Michael tok opp sin økonomiske situasjon og Rockstar,» forklarte Zumwalt.

Zumwalt sa at han anser * Grand Theft Auto IV * for å ha den beste historien av alle spillene, og la til at han ikke anser det som partisk, siden andre har sagt det samme til ham etter opptredenen hans.

Det er tvilsomt at vi får en ny remaster samtidig med lanseringen av Grand Theft Auto VI, men kanskje vil vi i nær fremtid se at Rockstar tar en titt på sine tidligere spill og gir dem en moderne oppfriskning.