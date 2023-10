Grand Theft Auto: Liberty City Stories og Chinatown Wars er nå gratis for GTA+-abonnenter.

HQ

Gjennom sitt nye medlemsprogram GTA+ gir Rockstar bort to klassiske Grand Theft Auto spill på iOS og Android: Grand Theft Auto: Liberty City Stories og Grand Theft Auto: Chinatown Wars. Dette skjer etter at tjenesten i forrige måned tilbød abonnentene den beryktede Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Den første av disse titlene Grand Theft Auto: Liberty City Stories, ble utgitt på PSP i 2005 og var den første håndholdte 3D-tittelen i serien. Som tittelen antyder, utspiller spillet seg i Liberty City og følger Toni Cipriani, en karakter som ble introdusert i Grand Theft Auto III.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars Chinatown Stories ble utgitt på Nintendo DS i 2009 og ble utviklet av Rockstar Leeds. I motsetning til Liberty City Stories ligner Chinatown Wars på 2D-perspektivet til de opprinnelige GTA-spillene og har en tegneserieaktig estetikk.