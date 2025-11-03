Grand Theft Auto London ville ikke fungert i dag fordi det er "så mye Americana iboende i IP-en"

For det meste har Grand Theft Auto -spillene foregått i USA. Det har vært sporadiske utflukter til andre territorier, men for det meste har serien holdt seg til amerikanske kyster, og det er en grunn til det.

I en samtale med Lex Friedman har Rockstars medgrunnlegger Dan Houser snakket om hvorfor serien ikke har tatt et blad ut av fortiden og vendt tilbake til London eller en annen annen storby utenfor USA.

"Vi lagde en liten greie i London for 26 år siden, GTA London, for top-down til PS1. Det var ganske søtt og morsomt. Det var så mye americana i IP-en at det ville vært veldig vanskelig å få det til å fungere i London eller noe annet sted. Du trengte våpen, du trengte disse karakterene som var større enn livet. Spillet handlet så mye om Amerika, muligens fra en outsiders perspektiv. Det var så mye av det serien handlet om, at det ikke ville ha fungert på samme måte andre steder."

Tror du GTA har potensial til å utspille seg andre steder, og i så fall, hvilken by/region ville vært et flott sted for et Grand Theft Auto -spill?