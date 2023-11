Grand Theft Auto: Trilogien kommer til Netflix.

GTA Plus gir deg muligheten til å spille Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition.

Til tross for at Take-Two sa seg mer enn fornøyde med salgstallene til Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition kunne de selvsagt ikke la spillene forbli i den...

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition fikser regnet, men utsettes fysisk

den 30 november 2021 klokken 20:43 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

En av de første blemmene som ble åpenbar for mange da de startet opp Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition for første gang var at regnet ser helt forferdelig...