Grand Theft Auto V har solgt over 140 millioner eksemplarer

Man kunne jo tro at et spill som ble sluppet i 2013 salgsmessig ville ha bremset ned innen 2020. Men GTA V er et gigantisk unntak der. Faktum er at Grand Theft Auto V hadde sitt nest beste år siden premieren i 2020, med intet mindre enn 20 millioner solgte eksemplarer, ifølge Take-Two (via MauroNL).

Det betyr at Grand Theft Auto V har passert 140 millioner solgte eksemplarer. Det er utrolig imponerende, og med en oppusset versjon på vei til PlayStation 5 og Xbox Series i år - kan vi regne med at fremgangstoget fortsetter som bare det.