Grand Theft Auto V over 205 millioner solgte eksemplarer

Når du hører at Red Dead Redemption 2 fortsatt klarer å selge nesten en million eksemplarer i måneden til tross for at det ble lansert for flere år siden, begynner du å lure på hvorfor Rockstar ikke støtter spillet bedre og fokuserer på serien. Enkelt sagt er det fordi suksess for Rockstar måles på en annen parameter enn de fleste andre, for mens mange spill ville drept for å sende ut én million eksemplarer totalt, og få snusen i et tosifret antall, har Grand Theft Auto V klart å oppnå så mange salg siden februar...

Jepp, det nesten ti år gamle spillet har fått ytterligere 10 millioner solgte eksemplarer siden februar, og det totale salget har nå passert 205 millioner. Det er fortsatt nok til å plassere GTA V som det tredje mest solgte spillet gjennom tidene, bak Minecraft på et sted rundt 300 millioner og Tetris, som fortsatt ligger godt over 500 millioner. GTA V er imidlertid mye mer vellykket økonomisk enn disse to motstykkene, ettersom spillet fortsatt er det raskeste produktet i underholdningsbransjen som helhet til å nå 1 milliard dollar i detaljomsetning.

Med denne prestasjonen i tankene har Grand Theft Auto som serie nå passert 435 millioner enheter, noe som plasserer den i en lignende brakett som Call of Duty, som nylig feiret 500 millioner seriesalg.