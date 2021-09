Grand Theft Auto V utsatt til mars på PS5 og Xbox Series

HQ

I midten av mai annonserte Rockstar at GTA V skulle slippes på PlayStation 5 og Xbox Series den 11. november. Siden den gang har både pandemien fortsatt å herje og en ny utgave av The Elder Scrolls V: Skyrim ble annonsert for samme dag, så planene har endret seg.

Den gledelige nyheten er at vi har fått en ny trailer som viser hvordan Grand Theft Auto V vil se litt penere ut på de nye konsollene, men den dårlige er at disse utgavene nå har blitt utsatt til en gang i mars siden utviklerne trenger mer tid til finpuss av det massive spillet.