Grand Theft Auto VI: De 6 viktigste høydepunktene fra traileren

Nattens GTA VI-lekkasje fikk Rockstar til å fremskynde den annonserte første traileren for Grand Theft Auto VI, den neste store delen i den åpne krimserien som kommer i 2025, med nesten en hel dag. For mange markerer dette begynnelsen på en ny æra for dataspill, og kanskje også for måten vi konsumerer dem på. Halvannet minutt. Nitti sekunder. 30 bilder i sekundet, og vi har gått gjennom hvert eneste av dem i 4K.

1. Vice City, godt å se deg igjen

De første bildene vi har av den nåværende versjonen av Vice City viser allerede at vi står ved begynnelsen av noe stort. Soloppgangsscenene på motorveien og bak fengselsportene indikerer at en ny verden åpner seg for seriens nye medspiller: Lucia, en latinamerikansk røver som er i ferd med å bli en del av samfunnet igjen. På siden av lastebilen kan du lese ølmerket Patriot, som også er et vanlig klassisk amerikansk kjøretøy siden GTA III.

Neste scene etter samtalen med tilsynsføreren er en sekvens fra Washington Beach, der Tommy Vercettis eventyr i GTA: Vice City også begynte. Flyet som flyr over strendene, henspiller på en dating-app ved navn Nine1Nine, som antagelig vil være for brukere av samme kjønn. "Why do a 69 when you can do a nine-nine?".

I tillegg til de høye boligblokkene vil motstykket til dette nye kartet være de enorme åpne områdene i Rockstars fiktive sumplandskap i Florida. Lokalt dyreliv (alligatorer dukker opp flere steder i traileren), prangende mangrovesvævefly, flamingoer og hegre... og til og med en leguan som kjæledyr - har du funnet den?

2. Tiktok-æraen og deling av alt på nettet

Vi har alle sett det, i hvert fall i filmer eller på TV: strendene i Miami ..... Jeg mener, Vice City, er fulle av veltrente kropper og overfylt av folk som trener, koser seg med venner og generelt har en mobilskjerm foran nesen som filmer noe (muligens noens rumpe).

Vanvittige mandagsfester på strippeklubben, workshops for Lowriders, kjøring nedover motorveien mot Kelly County... til og med parkering av Cheetah-sportsbilen vår og et besøk på Ocean View Hotel der vi bodde sammen med Tommy. Og alle disse aktivitetene kan ses på et slags sosialt nettverk som ligner på Tiktok. Men hvis du vil være synlig, må du huske å bruke hashtaggen #have.a.vice.day.

3. For et flott hår

Kvinnen som twerker på bilen burde gått viralt, hadde det ikke vært for den utrolige håranimasjonen i scenen. Vi visste at GTA 6 kom til å legge lista høyt på mange tekniske områder, men første gang du ser noe sånt som dette, etser du deg inn i hukommelsen. Og det stopper ikke med den scenen, for jenta i bassenget på taket gjentar bragden ved å posere for et bilde. Flott gjort, Rockstar.

4. Vice City og mer

Jeg har tidligere nevnt at verdenen i GTA VI kommer til å bli mye større enn Vice City. Og det er fordi vi i hvert fall kjenner til flere områder (selv om det i ett av dem er uklart om det er et nabolag eller en forstad i utkanten. Det er snakk om Leonida, der kriminaliteten ser ut til å ha fått et sterkere grep enn andre steder. Det skal også være et nabolag som heter Hamlet, og det er der damen med to hammere dukker opp. Det ser ikke ut til at du kommer til å kjede deg så lett.

Det er også et landlig område som heter Kelly County, som vi kommer til ved å følge motorvei 404 fra avkjøringen i vest. Antagelig er dette Thrillbilly Mud Clubs sumpete, gjørmete bilraceområde som dukker opp mot slutten av traileren. Men det er så mye å oppdage at de sikkert har spart det beste til fremtidige trailere.

5. Et usunt øye for detaljer

Tilbake til håret. Eller rettere sagt, detaljrikdommen. Tidligere Rockstar-titler som Red Dead Redemption 2 og GTA V hadde allerede et detaljnivå som grenset til galskap (ja, testiklene krymper på hesten når vi går gjennom snøen), men her kan vi til og med på skilt og plakater se ting som at Apple Pay aksepteres for betaling (god produktplassering) til klistremerker og logoer fra bedrifter, som Rideout Customs.

I tillegg til den ikke fullt så subtile kritikken av det amerikanske samfunnet, for eksempel overforbruket av antidepressiva og opioider som tærer på de lavere samfunnslagene, noe vi ser på de store narkotikaplakatene som Angstipan.

6. Lucia og Jason, de nye Bonny & Clyde

Det vi merkelig nok har sett mindre av, er historiens hovedrolleinnehavere. Lucia og Jason er et forbryterpar i stil med 1930-tallets legendariske lovløse, Bonnie Parker og Clyde Barrow. En sann historie om kjærlighet, sjalusi, grådighet og en tragisk slutt som vi kan ane noen detaljer om i denne første traileren for GTA 6, men som helt sikkert vil ha noen interessante plottwists som vil bli spart til fremtidige videoer. Inntil videre ser det ut til at det er Lucia som bestemmer, og hun kommer til å være litt av en sterk kvinne.