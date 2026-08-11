Grand Theft Auto VI Fans forhåndsbestiller den dyrere utgaven til tross for de økonomiske utfordringene

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Selvfølgelig er ingenting mer populært akkurat nå enn « Grand Theft Auto VI, og forhåndsbestillingene er i full gang. I en tid hvor tollsatser, krig og inflasjon har gjort det meste dyrere – og med spillbransjen hardt rammet av skyhøye komponentpriser – skulle man naturligvis tro at folk ville være ivrige etter å spare noen kroner der det er mulig.

Det ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle med Grand Theft Auto VI. Da Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive, nylig var gjest på CNBC (takk, Insider Gaming) for å snakke om blant annet Grand Theft Auto VI, avslørte han at forhåndsbestillingene går «mye bedre enn forventet». Spillet er tilgjengelig i to utgaver: en standardversjon til 79,99 dollar, og for 99,99 dollar kan du også velge den mer innholdsrike Ultimate Edition.

Normalt sett pleier folk å velge standardutgaven, men ingenting ved lanseringen av « Grand Theft Auto VI er normalt, så Zelnick avslører at etterspørselen «heller mer mot premiumutgaven». Det faktum at dette spillet forhåndsbestilles langt mer enn forventet, betyr naturligvis millioner av eksemplarer, og å selge flere av den dyrere utgaven i denne situasjonen betyr naturligvis rekordinntekter for Rockstar. Zelnick erkjenner imidlertid at denne forbrukeratferden kanskje ikke varer, og gir en mulig forklaring:

«Det kan være et uttrykk for at de mest ivrige forbrukerne er de som forhåndsbestiller nå.»

Uansett hva som er tilfelle, er det utvilsomt utrolig imponerende. Hvilken versjon har du tenkt å kjøpe når « Grand Theft Auto VI slippes for PlayStation 5 og Xbox Series S/X den 19. november?