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Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI har mer enn ti ganger så mange animasjoner som del fem

Hvis du syntes den nye videoen var utrolig detaljert og godt animert, er det fordi spillet slår alle rekorder.

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Du har sikkert allerede sett Netflix' presentasjon av « Grand Theft Auto VI, som klarte den bragden å midlertidig krasje den ellers svært stabile strømmetjenesten. Det er åpenbart ingen tvil om at spillet ser ut som et ekstremt kostbart prosjekt, men The New York Times kommer med svært konkrete bevis på dette.

For å skape den utrolig livaktige spillverdenen Leonida (i praksis Florida) ble det laget svimlende 600 000 forskjellige animasjoner. Hvis det høres ekstremt ut, er det fordi det absolutt er det, og til sammenligning hadde Grand Theft Auto V rundt 55 000 animasjoner. Ikke engang det enestående Red Dead Redemption 2 kan måle seg; dets verden, fylt med dyr, karakterer og mye mer, besto av nesten 300 000 animasjoner.

Grand Theft Auto VI Dette spillet byr derfor på dobbelt så mange, så... ja, du kan trygt ha forventninger som nesten er urimelige – og du vil sannsynligvis likevel bli positivt overrasket.

Grand Theft Auto VI

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