Grand Theft Auto VI: Kan det innfri hypen?

For ti år siden ble Grand Theft Auto V lansert. Ti år, og det eneste vi vet om en oppfølger i skrivende stund er lekkasjer og en annonsering av en trailer neste måned. Det er mye tid å gå på. Siden den gang har barn blitt født, utdannelser er fullført, karrierer er etablert. Likevel har drømmen om et nytt Grand Theft Auto blitt holdt i live hele veien.

Denne gangen kan imidlertid hypen bli for mye for selv Rockstar. Det ble skapt store forventninger før lanseringen av Grand Theft Auto V, men da hadde vi bare ventet i fem år, enda kortere hvis man tar i betraktning at vi fikk utvidelsene The Ballad of Gay Tony og The Lost and the Damned til Grand Theft Auto IV. Siden lanseringen av Grand Theft Auto V har vi bare fått online-oppdateringer, og selv om de kommer med mye innhold, er det ikke det samme som Rockstars konsekvent smarte satire over den amerikanske drømmen.

Vi har sett farlig hype før, der gamere forventer Kristi gjenkomst for hver tittel som lar vente på seg. Cyberpunk 2077, Starfield og flere andre er alle gode spill som er blitt dårligere takket være deres egen markedsføring og fansenes tro på at dette spillet vil bli noe helt spesielt. Det samme vil gjelde for Grand Theft Auto VI. Selv om Rockstar prøver å dempe denne hypen, har det rett og slett gått for lang tid, og Grand Theft Auto er rett og slett for stort til at folk ikke tror at dette spillet vil bli det spillet, noe som gir utviklerne den nesten umulige oppgaven å møte denne hypen.

Jeg sier "nesten umulig" fordi jeg tror det er mulig. Det er en grunn til at Grand Theft Auto V fortsatt selger millioner av eksemplarer og at Red Dead Redemption 2 er en av tidenes tetteste spillfortellinger, og den grunnen er Rockstars kvalitet. De åpne verdenene vi har utforsket, karakterene vi har blitt kjent med, og spillingen som aldri blir kjedelig selv om de fleste hovedoppdragene består i å dra til et sted og skyte menn, utgjør en vinnerformel som vil holde fansen fornøyd. Legg til litt forbedret grafikk, flotte biler og mer, og det er alt Grand Theft Auto VI trenger å gjøre for å fremstå som en etterfølger til spillet som har dominert bransjen det siste tiåret.

Men uansett vil det være noen som vil ha noe mer, og som tror at spillet kan tilby noe mer. Det er viktig å huske på at vi for vår egen skyld ikke må la oss påvirke for mye av hypen. Vi har alle gjort oss skyldige i det, men Grand Theft Auto VI kommer til å bli nok et Grand Theft Auto-spill. Ikke forvent å se Guds ansikt når installasjonen er ferdig. Vi kommer til å få en morsom historie, mange eksplosjoner og biljakter i tillegg til en verden som føles levende. Hvis du forventer mye mer enn det, må du være forberedt på å bli litt skuffet. Det er vanskelig å avveie forventningene før vi engang har sett en trailer, men for ikke å ende opp som en giftig Twitter-bot er det best å holde hypen i sjakk.

Vi får også vår første kvinnelige hovedperson i et Grand Theft Auto-spill i Grand Theft Auto VI, noe som har fått alarmklokkene til å ringe hos noen. Rockstar har laget utrolig solide kvinnelige karakterer før (Sadie Adler er et godt eksempel), men det er flere ulike grupper som er bekymret for hvordan dette kommer til å bli håndtert. De gale på internett mener at vi er i ferd med å bli "woke" med denne avgjørelsen, mens de mer legitime bekymringene går på om dette blir en rettferdig fremstilling av en kvinne. Uansett har Rockstar rykte på seg for å skrive historiene og karakterene sine bedre enn de fleste, så hvis vi sitter igjen med en kvinnelig hovedperson som ligner på dem vi har sett i Assassin's Creed-spillene, vil det føles som om mer kunne vært gjort.

Så kan Grand Theft Auto VI innfri hypen? Det har ti års arbeid foran seg, og fansen kommer ikke til å forvente noe mindre enn reelle forbedringer av mange mekanikker. Heldigvis har Grand Theft Auto V lagt et godt grunnlag, men selv om Rockstar lykkes på alle punkter, vil noen klage over at spillet ikke vekker barndommens kjæledegge til live igjen. Forhåpentligvis kan spillet vise oss mer av hva vi faktisk får se før heller enn senere, ettersom lekkasjene har fått noen til å tro at det ikke vil kunne innfri forventningene, mens det endelige produktet nesten helt sikkert vil gjøre en mye bedre jobb.