Grand Theft Auto VI tar hjem prisen for mest etterlengtede spill på Golden Joystick Awards.

HQ

Golden Joystick Awards, også kjent som People's Gaming Awards, er en mangeårig begivenhet som nå er inne i sitt 42. år. En av de mest interessante kategoriene som presenteres årlig er "Most Anticipated Game", som alltid gir et glimt av det kommende årets største hits. Ikke overraskende var det Rockstars brennhete Grand Theft Auto VI som stakk av med seieren i år.

Til tross for at de møtte alvorlig konkurranse fra titler som Doom: The Dark Ages, Fable, Ghost of Yotei og Death Stranding 2, var det ikke engang nære på. GTA VI knuste konkurrentene med en betydelig margin i avstemningen. Nedenfor finner du de andre kategorivinnerne fra årets prisutdeling :



Beste lyddesign - Astro Bot



Beste lydspor - Final Fantasy VII: Rebirth



Beste historiefortelling - Final Fantasy VII: Rebirth



Beste flerspillerspill - Helldivers 2



Beste visuelle design - Black Myth: Wukong



Beste indiespill - Balatro



Beste indiespill (selvpublisert) - Another Crab's Treasure



Årets studio - Team Asobi (Astro Bot)



Beste hovedrolleinnehaver - Cody Christian (Cloud, Final Fantasy VII: Rebirth)



Beste mannlige birolle - Briana White (Aerith, Final Fantasy VII: Rebirth)



Gjennombruddspris (kritikernes valg) - Balatro



Still Playing Award (konsoll og PC) - Minecraft



Still Playing Award (mobil) - Honkai: Star Rail



Årets PC-spill - Satisfactory



Årets konsollspill - Helldivers 2



Årets mest ettersøkte spill Grand Theft Auto VI



Kritikernes pris - Helldivers 2



Beste spillutvidelse - Elden Ring: Shadow of the Erdtree



Beste spillmaskinvare - Steam Deck OLED



Beste spill med tidlig tilgang - Lethal Company



Beste spilltrailer - Helldivers 2



Strømmernes pris - Kjedet sammen



Beste spilltilpasning - Fallout



Årets ultimate spill - Black Myth: Wukong



Hva er ditt mest etterlengtede spill for neste år?