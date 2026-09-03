Grand Theft Auto VI vil få to DualSense-kontrollere i begrenset opplag

HQ

Selv om « Grand Theft Auto VI ikke er eksklusivt for PlayStation 5, nevnes spillet og konsollen ofte i samme åndedrag, ettersom det førstnevnte har blitt markedsført kraftig sammen med den sistnevnte. Det er på grunn av dette vi egentlig ikke bør bli overrasket over å høre at «GTA VI» ikke bare får én DualSense-kontroller i begrenset opplag, men to...

Det ble avslørt under den nylige State of Play-sendingen at det er bekreftet at fans vil få to alternativer å velge mellom, og begge har i utgangspunktet samme design, selv om den ene har et hovedsakelig svart hus og den andre hovedsakelig hvitt. De har begge de samme mønstrene, den underliggende rosa fargen, plasseringen av GTA VI-logoen og til og med den samme «Miami Vice»-lignende lilla-blå fargeskiftende nyansen rundt analogstikkene, som strekker seg rundt baksiden av enheten.

Når det gjelder prisen på disse kontrollerne og når de forventes å komme på markedet, skal forhåndsbestillingene åpne 10. september, med lansering planlagt til 19. november, samtidig med GTA VI. Prisen er satt til £74,99/€84,99.