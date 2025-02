Grand Theft Hamlet-medregissører roser Red Dead Redemption 2 og The Last of Us

HQ

Grand Theft Hamlet, en film som i sin helhet utspiller seg i Grand Theft Auto Online-verdenen og som følger historien til skuespillere som prøver å sette opp en forestilling av Hamlet i Los Santos og San Andreas, gir oss et helt nytt blikk på filmskaping og historiefortelling i et spill.

På et pressemøte med medregissørene Sam Crane og Pinny Grylls fikk vi sjansen til å spørre om deres meninger om historiefortelling i selve spillene, og om de hadde fått øynene opp for noen gode spillhistorier gjennom arbeidet med filmen.

"Det finnes så mange forskjellige former for historiefortelling", sa Crane. "Vi har blitt mer oppmerksomme på dataspill og hva man kan gjøre i dem, og hva som har blitt gjort i dem. Det finnes åpenbart noen utrolige fortellingsdrevne historiedrevne spill som gjør det veldig bra, som The Last of Us eller Red Dead Redemption."

"Men jeg tror vi også virkelig oppdaget mulighetene for historiefortelling i onlinespill", fortsatte han. "Du vet, hvordan de kan brukes til historiefortelling, som en slags plattform for historiefortelling og som en slags samfunnsfortelling."

"Det nettspillene gir deg, i hvert fall i dokumentarfilmarbeid, er tilgang til en utrolig variasjon av mennesker", la Grylls til. "Og du kan møte alle slags mennesker på samme sted."

Grand Theft Hamlet er tilgjengelig for strømming nå på MUBI.