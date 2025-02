Grand Theft Hamlet-skaperne avslører hvilke andre spill som passer til et Shakespeare-epos

HQ

Grand Theft Hamlet er et unikt prosjekt på mer enn én måte, men det virket som om mye av suksessen til filmen skyldtes at den ble skapt innenfor rammene av Grand Theft Auto Online.

Da vi snakket med Gamereactor på et pressemøte nylig, spurte vi Crane og Grylls om hvilke andre spill de tror noe lignende Grand Theft Hamlet kunne vært laget innenfor. Dette er hva de hadde å si :

"Det er veldig vanskelig, jeg mener jeg må si respekt til Rockstar Games og menneskene som jobber der og designer spillet, for det er virkelig et fantastisk spill med tanke på hva du kan gjøre med det og fleksibiliteten og kreativiteten i det," sa Grylls. "Du har valgmuligheter, du kan spille i tredjeperson, førsteperson, du kan også bruke telefonen i spillet, kameraet, du vet, det er mange fantastiske ting med det," og legger til at de prøvde noen Machinima-lignende filmer i Red Dead Redemption 2 også.

"Det er veldig vanskelig å lage et nettbasert spillområde som fungerer bra", sa Crane, og nevnte det nå avlyste Naughty Dog-prosjektet som skulle gi The Last of Us en nettbasert opplevelse. "Det er vanskelig å lage et som fungerer veldig bra, og som du kan spille i uten for mange feil. Spesielt hvis du vil lage en film som er severdig, for en ting vi ønsket å unngå, var å lage noe som i utgangspunktet så ut som en 90 minutters YouTube-video."

Til tross for at det var en tøff utfordring, tror Crane at et annet spill kan få til et prosjekt som ligner på Grand Theft Hamlet. "Jeg mener at du kan gjøre noe i Minecraft eller Roblox, men de har en helt annen type visuell estetikk, eller Fortnite, det kan du sannsynligvis", sier han.

"Det er så mye som skjer", la Grylls til. "Men det er noe med denne fullstendige Grand Theft Auto-verdenen som er så utrolig og unik og veldig anvendelig som et rom. Men det er uansett vanskelig å lage en film i den."

Grand Theft Hamlet er tilgjengelig for strømming nå på MUBI.